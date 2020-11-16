Доктор Евгений Комаровский объяснил свою позицию касательно введения в Украине карантина выходного дня.

С одной стороны, он считает эти меры эффективными, поскольку они уменьшают контакты между людьми.

— Абсолютно любые меры, направленные на то, что люди реже и меньше будут встречаться друг с другом, все, что направлено на социальное дистанциирование, конечно же, будет работать, — считает Евгений Комаровский.

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В то же время здесь могут быть и негативные последствия.

— Вот вам нужно в хозяйственный магазин. Вы не пойдете туда в субботу и воскресенье, а в понедельник или во вторник пойдете. То есть количество людей, которые соберутся в этом магазине в понедельник, будет гораздо больше, социальное дистанцирование между ними будет меньше. Поэтому закрывать его в выходные и разрешать работать в будни — странное решение, — продолжает он.

По его словам, это спорный вопрос и требует дополнительного разъяснения. Решение ввести в Украине карантин выходного дня, как и любые другие меры, должны быть подкреплены научно и быть разъяснены учеными, а не политиками. С этого надо начинать любые изменения.

— Любое мое утверждение о том, что закрыть ресторан или открыть ресторан, это спорно. Или же любое утверждение о карантине выходного дня. Эти утверждения должны быть разъяснены населению, но не министром здравоохранения, не премьер-министром, не президентом. Они должны быть разъяснены с точки зрения великой медицинской науки, — подводит итог Евгений Комаровский.

Комаровский о коронавирусе

Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом осенью.

По его словам, нужно меньше находиться в закрытых помещениях.

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Источник: Евгений Комаровский