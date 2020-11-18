IV Украинский Женский Конгресс

Пандемия вызвала настоящий экономический кризис и поставила многие страны перед сложными социальными и экономическими вызовами, для решения которых требуются эффективные подходы, новые инструменты и возможности, которые приведут к реальным изменениям.
Исследования показывают, что в Украине больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Образование, здравоохранение, культура и креативные индустрии — именно в этих отраслях женщины составляют большинство работников (более 60%).
Эти отрасли первыми пострадали от сокращения финансирования из государственного бюджета и введения карантинных мероприятий.
Пандемия также негативно повлияла на малый и средний бизнес в Украине. Уменьшение доходов в течение 2020 достигло почти 50%, а 38% предприятий не смогут вернуться к работе после завершения карантина. Эти предприятия относятся к сферам, в которых работают преимущественно женщины.
Выход из кризиса возможен в условиях равного участия женщин и мужчин в экономическом развитии — путем создания национальной стратегии экономического оздоровления после выхода из карантина.
С учетом потребностей и запросов всех социальных групп, формирования рабочих мест для трудоустройства женщин, привлечения лучших бизнесовых и корпоративных практик для продвижения равенства в различных сферах экономического развития.
Также принятие государственной программы в поддержку развития женского предпринимательства и предоставления институциональной помощи предприятиям, которые понесли серьезные потери в новой посткарантинной реальности.
Продвижение экономических возможностей для женщин в условиях негативного влияния Covid-19 и усиления их способности во времена пандемии станет главной темой Четвертого Украинского Женского Конгресса, который пройдет 25-26 ноября 2020 года в формате офлайн/онлайн события.
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Первые лица страны, представители правительства и парламента Украины, корпоративного сектора и экспертной среды обменяются мнениями по гендерной чувствительности в бизнесе, а также по защите и созданию возможностей для женщин-предпринимательниц на национальном и региональном уровнях.
Кроме того, в специальном формате обсудим результаты местных выборов в Украине, соединим телемоста Киев, Львов и Мариуполь, чтобы узнать об особенностях региональной политики и децентрализации в перспективе гендерного равенства.
А также в формате hard talk поговорим с женщиной-врачом, которая спасает людей от вируса Covid-19. С участием влиятельных международных экспертов поймем роль женщин в установлении устойчивого мира и разрешении конфликтов.
Конгресс уже традиционно станет публичной платформой, которая формирует повестку дня в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин для правительства, парламента, местных общин, частного и общественного секторов.
Мероприятие организовано общественной организацией Украинский Женский Конгресс по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины Равные возможности и при поддержке международных партнеров.
Онлайн-трансляция мероприятия на ресурсах УЖК:
Полная программа на сайте КонгрессаЧитайте: Буллинг женщин в политике и пандемия коронавируса: как прошел Украинский Женский Конгресс (ОНЛАЙН) Украинский женский конгресс в Мариуполе - главные темы обсуждения Гендерное равенство в политике. День Украинского Женского Конгресса
Украинский Женский Конгресс
Украинский Женский Конгресс является постоянно действующей публичной платформой, которая формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, правительства, местных общин, частного и общественного секторов и медиа сообщества.