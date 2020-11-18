IV Украинский Женский Конгресс

Пандемия вызвала настоящий экономический кризис и поставила многие страны перед сложными социальными и экономическими вызовами, для решения которых требуются эффективные подходы, новые инструменты и возможности, которые приведут к реальным изменениям.

Исследования показывают, что в Украине больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Образование, здравоохранение, культура и креативные индустрии — именно в этих отраслях женщины составляют большинство работников (более 60%).

Эти отрасли первыми пострадали от сокращения финансирования из государственного бюджета и введения карантинных мероприятий.

Пандемия также негативно повлияла на малый и средний бизнес в Украине. Уменьшение доходов в течение 2020 достигло почти 50%, а 38% предприятий не смогут вернуться к работе после завершения карантина. Эти предприятия относятся к сферам, в которых работают преимущественно женщины.

Выход из кризиса возможен в условиях равного участия женщин и мужчин в экономическом развитии — путем создания национальной стратегии экономического оздоровления после выхода из карантина.

С учетом потребностей и запросов всех социальных групп, формирования рабочих мест для трудоустройства женщин, привлечения лучших бизнесовых и корпоративных практик для продвижения равенства в различных сферах экономического развития.

Также принятие государственной программы в поддержку развития женского предпринимательства и предоставления институциональной помощи предприятиям, которые понесли серьезные потери в новой посткарантинной реальности.

Продвижение экономических возможностей для женщин в условиях негативного влияния Covid-19 и усиления их способности во времена пандемии станет главной темой Четвертого Украинского Женского Конгресса, который пройдет 25-26 ноября 2020 года в формате офлайн/онлайн события.

Читайте: Карты иммунитета и гендерные запреты: как в мире борются с Covid-19

Первые лица страны, представители правительства и парламента Украины, корпоративного сектора и экспертной среды обменяются мнениями по гендерной чувствительности в бизнесе, а также по защите и созданию возможностей для женщин-предпринимательниц на национальном и региональном уровнях.

Кроме того, в специальном формате обсудим результаты местных выборов в Украине, соединим телемоста Киев, Львов и Мариуполь, чтобы узнать об особенностях региональной политики и децентрализации в перспективе гендерного равенства.

А также в формате hard talk поговорим с женщиной-врачом, которая спасает людей от вируса Covid-19. С участием влиятельных международных экспертов поймем роль женщин в установлении устойчивого мира и разрешении конфликтов.

Конгресс уже традиционно станет публичной платформой, которая формирует повестку дня в политике равных прав и возможностей женщин и мужчин для правительства, парламента, местных общин, частного и общественного секторов.

Мероприятие организовано общественной организацией Украинский Женский Конгресс по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины Равные возможности и при поддержке международных партнеров.

Онлайн-трансляция мероприятия на ресурсах УЖК:

Полная программа на сайте Конгресса

Украинский Женский Конгресс

Украинский Женский Конгресс является постоянно действующей публичной платформой, которая формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, правительства, местных общин, частного и общественного секторов и медиа сообщества.