IV Український Жіночий Конгрес

Пандемія спричинила справжню економічну кризу та поставила багато країн перед складними соціальними та економічними викликами, для вирішення яких потрібні ефективні підходи, нові інструменти та можливості, що приведуть до реальних змін.

Дослідження показують, що в Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки. Освіта, охорона здоров’я, культура та креативні індустрії – саме в цих галузях жінки становлять більшість працівників (понад 60%).

Ці галузі найпершими зазнали негативного впливу від скорочення фінансування з державного бюджету та запровадження карантинних заходів.

Пандемія також негативно вплинула на малий та середній бізнес в Україні. Зменшення доходів протягом 2020 року сягнуло майже 50%, а 38% підприємств не зможуть повернутися до роботи після завершення карантину. Ці підприємства належать до сфер, в яких працюють переважно жінки.

Вихід із кризи можливий за умови рівної участі жінок та чоловіків в економічному розвитку – через створення національної стратегії економічного оздоровлення після виходу з карантину.

З урахуванням потреб та запитів усіх соціальних груп, формування робочих місць для працевлаштування жінок, залучення кращих бізнесових та корпоративних практик для промоції рівності в різних сферах економічного розвитку.

Також ухвалення державної програми на підтримку розвитку жіночого підприємництва й надання інституційної допомоги підприємствам, що зазнали серйозних втрат у новій посткарантинній реальності.

Просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу Covid-19 та посилення їхньої спроможності в часи пандемії стане головною темою Четвертого Українського Жіночого Конгресу, що пройде 25-26 листопада 2020 року у форматі офлайн/онлайн події.

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Перші особи країни, представники уряду та парламенту України, корпоративного сектору та експертного середовища обміняються думками щодо гендерної чутливості у бізнесі та захисту і створення можливостей для жінок-підприємиць на національному та регіональному рівнях.

Крім того, у спеціальному форматі обговоримо результати місцевих виборів в Україні, з’єднаємо телемостами Київ, Львів та Маріуполь, щоб дізнатися про особливості регіональної політики та децентралізації в перспективі гендерної рівності.

А також у форматі hard talk поговоримо з жінкою-лікарем, котра рятує людей від вірусу Covid-19. За участі впливових міжнародних експертів зрозуміємо роль жінок у встановленні сталого миру і розв’язанні конфліктів.

Конгрес вже традиційно стане публічною платформою, що формує порядок денний з політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для уряду, парламенту, місцевих громад, приватного та громадського секторів.

Захід організований громадською організацією Український Жіночий Конгрес за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України Рівні можливості та за підтримки міжнародних партнерів.

Онлайн-трансляція заходу на ресурсах УЖК:

Повна програма на сайті Конгресу

Український Жіночий Конгрес

Український Жіночий Конгрес є постійнодіючою публічною платформою, яка формує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіа-спільноти.