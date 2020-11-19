Что такое локдаун: какие ограничения предусматривает

В связи с негативной динамикой эпидемии коронавируса, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако в случае ухудшения ситуации могут ввести локдаун. Это жесткая форма карантина, ограничивающая передвижение людей и предусматривающая запрет на работу предприятий некритической инфраструктуры.
Что такое локдаун
Локдаун — это жесткая форма карантина, при которой ограничены передвижения людей как внутри страны, так и за ее пределами. Работать остаются только важные структуры — продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла, АЗС, органы власти и правопорядка.
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Также предполагается закрытие границ страны, возможное введение комендантского часа, остановка транспортного сообщения и метрополитена.
Локдаун в Украине
В Украине уже вводили локдаун с марта по май. Тогда предполагалось, что за это время система Минздрава подготовится к возможному наплыву пациентов с Covid-19.
В Украине были закрыты торговые центры, парки и культурные учреждения. Также не работали маленькие магазины, киоски и рынки. Было остановлено межобластное сообщение, железная дорога и авиационные перевозки.
В общественный транспорт в городах пускали только при наличии пропуска, было закрыто метро. Работало только такси.
Возможен ли повторный локдаун в Украине
Президент Владимир Зеленский ранее не исключил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых больных в день.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что нужен как минимум 21 день полного локдауна, чтобы уменьшить в Украине количество случаев коронавируса и разорвать цепь передачи.
Но Украина сейчас не может себе позволить полный локдаун.
— При полном локдауне люди будут терять работу, им элементарно не за что будет покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной, — пояснил Степанов.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует ухудшение ситуации с приходом зимы.
Локдаун возвращается в Европе
Весной все страны Европы, кроме Швеции и Беларуси, вводили полный локдаун. Был остановлен транспорт, закрыты непродовольственные магазины, ТРЦ и прочее. Также были перекрыты границы.
С середины осени в Европе вернулись к частичному локдауну на срок от 14 до 30 дней такие страны:
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Уэльс;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
В некоторых странах запрещена работа общепита ночью, введен комендантский час. В общественных местах запретили собираться компаниями более 10 человек.
В Испании локдаун объявили целые регионы. Въезд и выезд из них невозможен без уважительной причины.
До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционное обучение.
Локдаун — слово 2020 года
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.
Это режим изоляции, который вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.
В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.