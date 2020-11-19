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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Черновцах от коронавируса умер заслуженный врач Украины Вдовичен

Анатолий Вдовичен — главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра и заслуженный врач Украины — умер 19 ноября от осложнений коронавируса на 68-м году жизни.

Главврачом этого медучреждения Вдовичен работал с 2001 года.

Он также был депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.

 

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Опубликовано ОКНП “Чернівецький обласний медичний діагностичний центр” Четверг, 19 ноября 2020 г.

Смерть семьи врачей на Львовщине

Неделю назад во Львовской области от коронавируса с разницей в один день умерли супруги-врачи Сокальской районной центральной больницы – Анна и Богдан Городенчуки.

79-летняя Анна Городенчук была заведующим гинекологическим отделением, а ее муж — 80-летний Богдан Городенчук — руководил лабораторией и был гастроэнтерологом.

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Фото: ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

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