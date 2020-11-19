Анатолий Вдовичен — главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра и заслуженный врач Украины — умер 19 ноября от осложнений коронавируса на 68-м году жизни.
Главврачом этого медучреждения Вдовичен работал с 2001 года.
Он также был депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам здравоохранения.
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Опубликовано ОКНП “Чернівецький обласний медичний діагностичний центр” Четверг, 19 ноября 2020 г.
Смерть семьи врачей на Львовщине
Неделю назад во Львовской области от коронавируса с разницей в один день умерли супруги-врачи Сокальской районной центральной больницы – Анна и Богдан Городенчуки.
79-летняя Анна Городенчук была заведующим гинекологическим отделением, а ее муж — 80-летний Богдан Городенчук — руководил лабораторией и был гастроэнтерологом.
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Фото: ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностичний центр