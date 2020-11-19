Анатолій Вдовічен – головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру та заслужений лікар України – помер 19 листопада від ускладнень коронавірусу на 68-му році життя.
Головлікарем цього медзакладу Вдовічен працював з 2001 року.
Він також був депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де очолював постійну комісію з питань охорони здоров’я.
Працівники ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» з глибоким сумом сповіщають, що передчасно…
Опубликовано ОКНП “Чернівецький обласний медичний діагностичний центр” Четверг, 19 ноября 2020 г.
Читайте: У Чернівецькій області помер 5-місячний хлопчик із підозрою на коронавірус
Смерть сім’ї лікарів на Львівщині
Тиждень тому у Львівській області від коронавірусу з різницею в один день померло подружжя лікарів Сокальської районної центральної лікарні – Ганна і Богдан Городенчуки.
79-річна Ганна Городенчук була завідувачем гінекологічним відділенням, а її чоловік – 80-річний Богдан Городенчук – керував лабораторією і був гастроентерологом
Фото: ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностичний центр