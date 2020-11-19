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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Чернівцях від коронавірусу помер заслужений лікар України Вдовічен

Анатолій Вдовічен – головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру та заслужений лікар України – помер 19 листопада від ускладнень коронавірусу на 68-му році життя.

Головлікарем цього медзакладу Вдовічен працював з 2001 року.

Він також був депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де очолював постійну комісію з питань охорони здоров’я.

Працівники ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» з глибоким сумом сповіщають, що передчасно…

Опубликовано ОКНП “Чернівецький обласний медичний діагностичний центр” Четверг, 19 ноября 2020 г.

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Смерть сім’ї лікарів на Львівщині

Тиждень тому у Львівській області від коронавірусу з різницею в один день померло подружжя лікарів Сокальської районної центральної лікарні – Ганна і Богдан Городенчуки.

79-річна Ганна Городенчук була завідувачем гінекологічним відділенням, а її чоловік – 80-річний Богдан Городенчук – керував лабораторією і був гастроентерологом

Фото: ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностичний центр

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