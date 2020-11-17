В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Укравтодор планирует построить и отремонтировать 6,8 тыс. км дорог, реконструировать 150 мостов и привлечь независимый технический контроль на строительство 2,5 тыс. км магистралей. Об этом на пресс-конференции заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, в 2020 году агентство полностью выполняет свои обязательства по открытым проектам. В частности, из запланированных 4 200 км дорог — 3 900 уже введены в эксплуатацию. Проекты Большого строительства коснулись каждой из областей без исключения.

Лидерами по количеству новых и реконструированных дорог являются Харьковская (261,6 км), Закарпатская (248,3 км), Запорожская (220,2 км), Сумская (197,2 км), Хмельницкая (194,3 км) области. Из 100 искусственных сооружений, которые планировалось отремонтировать в 2020 году, работы завершены на 78. Остальные закончат до конца года.

Завершается реконструкция и строительство 10 новых обходных дорог вокруг крупных городов и ремонт 20 существующих. Независимый технадзор работает на 1400 км дорог, которые строят подрядчики Укравтодора. Это преимущественно иностранные надзорные структуры из Австрии, Франции, Польши и Турции.

Кубраков также отметил, что финансирования дорожного строительства происходило из трех источников — дорожного фонда (из 38 млрд грн профинансировано 28,2 млрд грн), средств от победы Украины в Стокгольмском арбитраже (из 35 млрд грн получено 26,7 млрд грн), международных организаций под гарантии правительства (15,2 млрд грн из 19,3 млрд грн запланированных).

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Глава Укравтодора отметил, что агентство начало реализацию ряда масштабных долгосрочных проектов, которые станут базой для развития отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, речь идет о строительстве дорог в приграничных регионах (600 км дорог стоимостью 12,6 млрд грн), пилотных проектах по строительству цементобетонных дорог (Кропивницкий-Николаев, Днипро-Решетиловка), которые будут масштабироваться на всю страну.

Среди масштабных инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в 2021 — 2025 гг. — Киевская обходная дорога ориентировочной стоимостью 85 млрд грн, а также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге (12,5 млрд грн).

Кубраков напомнил, что агентство активно сотрудничает с международными партнерами. Был подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о внедрении комплексной антикоррупционной программы на объектах Укравтодора. Консультанты банка будут проверять наличие коррупционных факторов даже на тех объектах, которые ЕБРР не финансирует.

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Укравтодор ввел целый ряд других антикоррупционных практик. Например, усилил контроль над ценообразованием на стройматериалы, и внедрил государственную экспертизу для всех типов работ.

Кубраков также прокомментировал заявление экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы нецелевом использовании денег “ковидного” фонда на строительство дорог из-за неэффективного расходования средств.

В частности по словам главы Укравтодора, экономия на тендерах за последний год увеличилась в среднем до 7%. В то же время в предыдущие годы она составляла максимум 6,5%. Он напомнил, что подряды на сумму свыше 1 млрд грн имеют более 20 компаний, поэтому заявления о монополизации рынка шестью компаниями являются безосновательными.

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