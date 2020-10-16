Президент Украины Владимир Зеленский заявил о заинтересованности в привлечении турецких компаний в программу Большое строительство.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— У нас уже успешно работают турецкие компании, в частности Онур и Озалтин. А учитывая масштабность нашей программы под названием Большая стройка, мы стремимся расширить круг этих проектов и круг этих компаний, — сообщил Зеленский.

Эрдоган также отметил взаимное стремление развития экономических отношений между странами и наращивание товарооборота.

Он напомнил, что во время его визита в Украину была очерчена цель достичь уровня в $10 млрд в двусторонней торговле.

Турция выразила поддержку Украине в вопросе незаконной аннексии Крыма РФ и стремление сотрудничать для углубления взаимоотношений между странами.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Эрдогана по итогам встречи.

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