Украина должна быть освобождена от российской оккупации — поверенная в делах США

Украина должна быть независимой и свободной от любых вмешательств или агрессии Российской Федерации.
Соединенные Штаты Америки поддерживают украинцев и их надежды на богатую Украину, которые они отстаивали на Евромайдане.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство Соединенных Штатов Америки.
— Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Действия граждан вывели Украину на путь реформ, — сказала временная поверенная в делах США.
Читайте: День достоинства и свободы: не потеряла ли Украина дух Майдана
Она добавила, что укрепление институтов борьбы с коррупцией и ее представителями, которые подкупают судей и народных депутатов, угрожают работникам прессы и общества является важнейшим усилием Украины.
— Углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, привлечение гражданского общества было бы невозможным без Евромайдана, — сказала Кристина Квин.
День Достоинства и Свободы
21 ноября украинцы празднуют День Достоинства и Свободы. Его отмечают в память Оранжевой революции и Революции Достоинства, которые происходили на Майдане Независимости в Киеве.
Телеканал ICTV еще в марте 2014 года выпустил фильм Революция достоинства – о трех месяцах Евромайдана. Он о том, как восприняли событиях в Украине известные люди, не связанные с политикой.
Фото: Dreamstime