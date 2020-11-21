Украина должна быть освобождена от российской оккупации — поверенная в делах США

Украина должна быть независимой и свободной от любых вмешательств или агрессии Российской Федерации.

Соединенные Штаты Америки поддерживают украинцев и их надежды на богатую Украину, которые они отстаивали на Евромайдане.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство Соединенных Штатов Америки.

— Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Действия граждан вывели Украину на путь реформ, — сказала временная поверенная в делах США.

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Она добавила, что укрепление институтов борьбы с коррупцией и ее представителями, которые подкупают судей и народных депутатов, угрожают работникам прессы и общества является важнейшим усилием Украины.

— Углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, привлечение гражданского общества было бы невозможным без Евромайдана, — сказала Кристина Квин.

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День Достоинства и Свободы

21 ноября украинцы празднуют День Достоинства и Свободы. Его отмечают в память Оранжевой революции и Революции Достоинства, которые происходили на Майдане Независимости в Киеве.

Телеканал ICTV еще в марте 2014 года выпустил фильм Революция достоинства – о трех месяцах Евромайдана. Он о том, как восприняли событиях в Украине известные люди, не связанные с политикой.

Фото: Dreamstime