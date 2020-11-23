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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Локдаун лучше вводить на Рождество, чтобы стабилизировать экономику — Милованов

Жесткий карантин из-за коронавируса лучше ввести на рождественские праздники на три-четыре недели.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

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Он подчеркнул, что  экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения. Однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.

— Поэтому неправильно говорить, что это выбор между ограничениями и экономикой. Сейчас стоит ввести ограничения на три-четыре недели, лучше во время Рождества. Те отрасли, которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать, — отметил Милованов.

Когда в Украине введут локдаун

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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