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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Локдаун краще вводити на Різдво, аби стабілізувати економіку – Милованов

Жорсткий карантин через коронавірус краще ввести на різдвяні свята на три-чотири тижні.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

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Він підкреслив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада вводитиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

– Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто ввести обмеження на три-чотири тижня, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати, – зазначив Милованов.

Коли в Україні запровадять локдаун

Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

Голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системи,коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

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