Фракция Европейской Солидарности в Винницком областном совете, несмотря на собственные предвыборные лозунги и призывы к объединению, в первый день работы сессии покинула зал и заявила о переходе в жесткую оппозицию к политической партии Украинская стратегия Гройсмана.

Во фракции Украинской стратегии Гройсмана действия ЕС не комментируют. Зато отмечают, что открыты к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, которые представлены в областном совете.

— Мы благодарим каждого жителя Винницкой области за поддержку и уверены, что оправдаем ваше доверие. Ведь для нас каждый житель Винницкой области — важный! — говорится в заявлении фракции.

Местные выборы в Винницкой области

По результатам местных выборов, которые прошли 25 октября, Украинская стратегия Гройсмана сформировала крупнейшую фракцию в облсовете — 40 мандатов из 84. Европейская солидарность имеет сейчас 11 мандатов.

Исходя из этого, Украинская стратегия Гройсмана предложила своих представителей на должности председателя облсовета и его заместителей.

В ходе тайного голосования Вячеслав Соколовый получил 68 голосов за. Он и возглавил облсовет. Представителя Евросолидарности Андрея Гыжко поддержали только 10 депутатов.

Источник: Европейская Солидарность, Украинская стратегия Гройсмана