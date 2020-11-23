Фракція Європейської Солідарності у Вінницькій обласній раді, попри власні передвиборчі гасла і заклики до об’єднання, в перший день роботи сесії покинула залу і заявила про перехід в жорстку опозицію до політичної партії Українська стратегія Гройсмана.

У фракції Української стратегії Гройсмана дії ЄС не коментують. Натомість зазначають, що відкриті до співпраці з усіма проукраїнськими демократичними силами, що представлені в обласній раді.

– Ми дякуємо кожному жителю Вінницької області за підтримку та впевнені, що виправдаємо вашу довіру. Адже для нас кожен житель Вінниччини – важливий! – йдеться у заяві фракції.

Місцеві вибори у Вінницькій області

За результатами місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, Українська стратегія Гройсмана сформувала найбільшу фракцію в облраді – 40 мандатів з 84. Європейська солідарність має наразі 11 мандатів.

Виходячи з цього, Українська стратегія Гройсмана запропонувала своїх представників на посади голови облради та його заступників.

Під час таємного голосування В’ячеслав Соколовий отримав 68 голосів за. Він і очолив облраду. Представника Євросолідарності Андрія Гижка підтримали лише 10 депутатів.

Джерело: Європейська Солідарність, Українська стратегія Гройсмана