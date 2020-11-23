Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

Мэров избирали жители областных городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентры Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

В Днепре во втором туре встретились действующий мэр Борис Филатов и глава наблюдательного совета АО Днепропетровский стрелочный завод Загид Краснов. Филатов набирает 78,75% голосов, а его оппонент Загид Краснов — 18,25%, по данным экзитпола компании Социс.

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В Николаеве за пост городского головы боролись действующий мэр Александр Сенкевич и директор по развитию ООО ЖЭК Забота Владислав Чайка. Лидирует Сенкевич с результатом в 61,6%, свидетельствуют результаты экзитпола издание Никвести.

Во Львове действующий мэр Андрей Садовой вероятно побеждает народного депутата Олега Синютку. Садовой набирает 62,8% голосов, а Синютка — 37,2%, по данным экзитпола студии Савика Шустера.

Жители Полтавы выбирали между заместителем директора ООО Реал Эстейт Групп Александром Мамаем и директором ООО Строительная компания Комбинат производственных предприятий Сергеем Иващенко. По данным издания Полтавщина, победил Александр Мамай с 52,81% голосов, его конкурент — 47,19%.

В Ровно соревновались Виктор Шакирзян и президент Ровенской духовной семинарии Александр Третьяк. По данным Социс, побеждает Шакирзян с 50,94% голосами избирателей, его оппонент — 46,03%.

В Черкассах действующий мэр Анатолий Бондаренко предварительно набрал 54,25% голосов избирателей, а представитель партии Голос Виктор Евпак — 45,75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В Ужгороде представитель Слуги народа Виктор Щадей вероятно проиграл выборы действующему мэру Богдану Андрииву. По данным журналистки Сони Кошкиной, во втором туре побеждает Андриив с результатом 52,84%, его оппонент Виктор Щадей — 46,17%.

Кандидаты в райцентрах

По предварительным результатам, во втором туре выборов мэра Славянска лидирует действующий мэр Вадим Лях с 58,8% голосов. В его оппонента Павла Придворова 41,2% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного компанией R&B Group.

В Бердянске с результатом 51,42% должность городского головы Бердянска завоевал Валерий Баранов. Его оппонент Александр Свидло набрал 48,44%, по данным Бердянск 24.

На выборах городского головы Дрогобыча побеждает действующий мэр Тарас Кучма с 13 109 голосами избирателей, его соперник Андрей Веселый получил поддержку 12 542 жителей города, сообщает ВАРТО — Галицкие новости.

Результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Никополя обнародовал в сети вероятный победитель гонки Александр Саюк. По его данным, за него проголосовали 55% избирателей, а за его оппонента Руслана Олейника — 41%.

Как прошел второй тур выборов

407 сообщений о нарушении избирательного законодательства, 11 уголовных дел — таковы результаты работы Нацполиции во время второго тура выборов мэров в 11 городах, который состоялся 22 ноября.

Во время повторного голосования больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области — 206.