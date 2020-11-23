Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.

Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).

У Дніпрі у другому турі зустрілися чинний мер Борис Філатов та глава наглядової ради АТ Дніпропетровський стрілочний завод Загід Краснов. Філатов набирає 78,75% голосів, а його опонент Загід Краснов – 18,25%, за даними екзит-полу компанії Соціс.

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У Миколаєві за пост міського голови боролися чинний мер Олександр Сєнкевич і директор з розвитку ТОВ ЖЕК Турбота Владислав Чайка. Лідирує Сєнкевич з результатом в 61,6%, свідчать результати екзит-полу видання Никвести.

У Львові чинний міський голова Андрій Садовий ймовірно перемагає народного депутата Олега Синютку. Садовий набирає 62,8% голосів, а Синютка – 37,2%, за даними екзит-полу студії Савіка Шустера.

Жителі Полтави вибирали між заступником директора ТОВ Реал Естейт Груп Олександром Мамаєм та директором ТОВ Будівельна компанія Комбінат виробничих підприємств Сергієм Іващенком. За даними видання Полтавщина, переміг Олександр Мамай з 52,81% голосів, його конкурент — 47,19%.

У Рівному змагалися Віктор Шакирзян і президент Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк. За даними Соціс, перемагає Шакирзян – 50,94% голосів виборців, його опонент – 46,03%.

У Черкасах чинний міський голова Анатолій Бондаренко попередньо набрав 54,25% голосів виборців, а представник партії Голос Віктор Євпак – 45,75%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

В Ужгороді представник Слуги народу Віктор Щадей ймовірно програв вибори чинному міському голові Богдану Андріїву. За даними журналістки Соні Кошкіної, у другому турі перемагає Андріїв з результатом 52,84%, його опонент Віктор Щадей – 46,17%.

Кандидати у райцентрах

За попередніми результатами, у другому турі виборів мера Слов’янська лідирує чинний міський голова Вадим Лях з 58,8% голосів. У його опонента Павла Придворова 41,2% голосів виборців. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією R&B Group.

У Бердянську з результатом 51,42% посаду міського голови Бердянська виборов Валерій Баранов. Його опонент Олександр Свідло набрав 48,44%, за даними Бердянськ 24.

На виборах міського голови Дрогобича перемагає чинний мер Тарас Кучма з 13 109 голосами виборців, його суперник Андрій Веселий отримав підтримку 12 542 жителів міста, повідомляє ВАРТО – Галицькі новини.

Результати паралельного підрахунку голосів на виборах мера Нікополя оприлюднив в мережі ймовірний переможець перегонів Олександр Саюк. За його даними, за нього проголосували 55% виборців, а за його опонента Руслана Олійника – 41%.

Як пройшов другий тур виборів

407 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства, 11 кримінальних справ – такі результати роботи Нацполіції під час другого туру виборів мерів в 11 містах, який відбувся 22 листопада.

Під час повторного голосування найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській області – 206.