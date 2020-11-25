Нужно ли делать рентген или КТ, если заболел Covid-19

Коронавирусная инфекция Covid-19 часто, но не всегда, провоцирует возникновение пневмонии. Иногда пациенты самовольно идут делать компьютерную томографию или рентген, чтобы понять, есть ли воспаление легких.

Однако врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров уверяет, что не обязательно делать такую диагностику, поскольку она не влияет на тактику лечения.

— Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена. Но это никоим образом не влияет на лечебную тактику.

Специалист отмечает, что эта паника КТ является абсолютно необоснованной. когда в Киеве на неделю вперед уже расписан график.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая коронавируса.

Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам. Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, в общем — 11 492. Оправилась от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.