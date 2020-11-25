Чи потрібно робити рентген або КТ, якщо захворів на Covid-19

Коронавірусна інфекція Covid-19 часто, але не завжди, провокує виникнення пневмонії. Іноді пацієнти самовільно йдуть робити комп’ютерну томографію чи рентген, аби зрозуміти, чи є запалення легень.

Однак лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров запевняє, що не обов’язково робити таку діагностику, оскільки вона не впливає на тактику лікування.

– Рентген чи КТ грудної клітини показує, яка частина легень вражена. Але це жодним чином не впливає на лікувальну тактику.

Фахівець наголошує, що ця паніка з КТ є абсолютно необгрунтованою. коли у Києві на тиждень наперед уже розписаний графік.

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Коронавірус в Україні

Станом на 25 листопада в Україні зафіксовано 13 882 нових випадки коронавірусу.

Загалом у країні 661 858 людей захворіли на коронавірус. За минулу добу госпіталізація знадобилася 1 818 пацієнтам. Також за добу зафіксували 229 летальних випадків, загалом – 11 492. Одужали від Covid-19 понад 307 тис. осіб, за добу – 8 420.