Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов

В Киеве брошенные застройщиками дома планируют вводить в эксплуатацию по упрощенной системе, над которой уже работает Министерство внутренних дел Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией.
Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко и добавил, что речь идет о тех застройках, где уже невозможно довести дело до конца, но там уже заселены жильцы.
Ужасные условия, в которых живут обманутые люди
Геращенко посетил объекты компании Укогруп — ЖК Флагман, Стародарницкий, Новая Волна, Семейный Уют, Мегасити и Демеевский квартал и пообщался с обманутыми владельцами квартир.
Тысячи людей около пяти лет выживают в ЖК Демеевский квартал: греются дровами, не имеют канализации и платят двойную цену за электроэнергию, рассказал Геращенко.
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Анатолий Войцеховский и его афера Укогруп
Около 15 тыс. инвесторов не дождались квартир в более чем в 20 жилых комплексах, которые строила компания Укогруп Анатолия Войцеховского.
В КГГА обещали помочь инвесторам узаконить дома, которые не были введены в эксплуатацию, но не за счет бюджета.
К сентябрю 2020 года люди своими силами смогли доделать только шесть домов Укогруп.