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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Узаконить недострои в Киеве возможно: власти готовят упрощенную систему

В Киеве брошенные застройщиками дома планируют вводить в эксплуатацию по упрощенной системе, над которой уже работает Министерство внутренних дел Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко и добавил, что речь идет о тех застройках, где уже невозможно довести дело до конца, но там уже заселены жильцы.

Ужасные условия, в которых живут обманутые люди

Геращенко посетил объекты компании  Укогруп  — ЖК  Флагман,  Стародарницкий,  Новая Волна,  Семейный Уют,  Мегасити  и Демеевский квартал  и пообщался с обманутыми владельцами квартир.

Тысячи людей около пяти лет выживают в ЖК Демеевский квартал: греются дровами, не имеют канализации и платят двойную цену за электроэнергию, рассказал Геращенко.

Читайте: Киевгорстрой взял на баланс еще один недострой Укрбуда

  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
  • Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов
Узаконить недострои в Киеве возможно: власти готовят упрощенную систему / 4 фотографии

Анатолий Войцеховский и его афера Укогруп

Около 15 тыс. инвесторов не дождались квартир в более чем в 20 жилых комплексах, которые строила компания Укогруп Анатолия Войцеховского.

В КГГА обещали помочь инвесторам узаконить дома, которые не были введены в эксплуатацию, но не за счет бюджета.

К сентябрю 2020 года люди своими силами смогли доделать только шесть домов Укогруп.

Источник: МВД

Фото: МВД

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