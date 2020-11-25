Недострои в Киеве: МВД и КГГА готовят упрощенную систему узаконивания домов

В Киеве брошенные застройщиками дома планируют вводить в эксплуатацию по упрощенной системе, над которой уже работает Министерство внутренних дел Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко и добавил, что речь идет о тех застройках, где уже невозможно довести дело до конца, но там уже заселены жильцы.

Ужасные условия, в которых живут обманутые люди

Геращенко посетил объекты компании Укогруп — ЖК Флагман, Стародарницкий, Новая Волна, Семейный Уют, Мегасити и Демеевский квартал и пообщался с обманутыми владельцами квартир.

Тысячи людей около пяти лет выживают в ЖК Демеевский квартал: греются дровами, не имеют канализации и платят двойную цену за электроэнергию, рассказал Геращенко.

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Узаконить недострои в Киеве возможно: власти готовят упрощенную систему / 4 фотографии

Анатолий Войцеховский и его афера Укогруп

Около 15 тыс. инвесторов не дождались квартир в более чем в 20 жилых комплексах, которые строила компания Укогруп Анатолия Войцеховского.

В КГГА обещали помочь инвесторам узаконить дома, которые не были введены в эксплуатацию, но не за счет бюджета.

К сентябрю 2020 года люди своими силами смогли доделать только шесть домов Укогруп.