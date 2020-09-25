Компания Киевгорстрой приняла на баланс еще один жилой комплекс, принадлежавший компании Укрбуд.
Будут достраивать ЖК Оберег-2 на столичной улице Бориспольской, сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.
Его не удавалось принять на баланс по объективным причинам.
— Но сейчас на площадке уже есть рабочие, — заявил Кушнир.
Читайте: Выполнение обещания президента блокируют: инвесторы Укрстроя обратились к Зеленскому
Ещё +1 от Укрбуда
На этот раз «Оберіг-2», один из самых ожидаемых со стороны инвесторов.
Его не удавалось принять так…
Опубліковано Игорем Кушниром Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.
Проблема Укрбуда
В декабря 2019 года ООО Укрбуд Девелопмент, которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации Укрбуд, заморозило строительство на всех своих 26 объектах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недостроями Укрбуда займется Киевгорстрой.
Киевгорстрой достроит их за счет аккумулированных средств и банковских займов.
Источник: Игорь Кушнир