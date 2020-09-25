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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Киевгорстрой взял на баланс еще один недострой Укрбуда

Компания Киевгорстрой приняла на баланс еще один жилой комплекс, принадлежавший компании Укрбуд.

Будут достраивать ЖК Оберег-2 на столичной улице Бориспольской, сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.

Его не удавалось принять на баланс по объективным причинам.

— Но сейчас на площадке уже есть рабочие, — заявил Кушнир.

Читайте: Выполнение обещания президента блокируют: инвесторы Укрстроя обратились к Зеленскому

Ещё +1 от Укрбуда
На этот раз «Оберіг-2», один из самых ожидаемых со стороны инвесторов.
Его не удавалось принять так…

Опубліковано Игорем Кушниром Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Проблема Укрбуда

В декабря 2019 года ООО Укрбуд Девелопмент, которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации Укрбуд, заморозило строительство на всех своих 26 объектах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недостроями Укрбуда займется Киевгорстрой.

Киевгорстрой достроит их за счет аккумулированных средств и банковских займов.

Источник: Игорь Кушнир

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