Как пандемия повлияла на гендерное равенство и как это исправить

Пандемия коронавируса застала врасплох не только Украину, но и весь мир. За год она успела запомниться экономическим кризисом и поставить страны перед сложными социальными и экономическими вызовами.

Для решения ситуации нужны эффективные подходы, новые инструменты и возможности, которые помогут достичь реальных изменений. Найти такие способы попытаются участники и участницы Четвертого Украинского Женского Конгресса, который пройдет 25-26 ноября в смешанном оффлайн/онлайн формате.

Его главной темой станет продвижение экономических возможностей для женщин в условиях негативного влияния Covid-19 и усиление их способностей во время пандемии. Ведь исследования показывают, что в Украине больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины.

Так, значительному ущербу и сокращениям подверглись сферы образования, здравоохранения, культуры и креативные индустрии, где работало более 60% женщин. Серьезному влиянию подверглись малый и средний бизнес.

Факты ICTV пообщались с участниками и участницами конгресса и рассказывают об их видении стратегии развития страны в условиях пандемии и первоочередных шагах, к которым нужно прибегать для решения ситуации.

Почему гендерное равенство в Украине важно для выхода из кризиса и как его достичь

Сегодня равное участие мужчин и женщин в экономической жизни страны важно не только с точки зрения преодоления последствий пандемии, но и с точки зрения развития демократии и европейской интеграции.

— Никакая демократия и европейская ориентация страны невозможны без балансировки по гендерным признакам и равенства полов. В противном случае — это нарушение прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации, — объясняет ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк.

Вадим Карпьяк

Не менее значимым в обеспечении гендерного равенства является телевизионный контекст, поскольку телевидение остается основным источником информации. Это мощная ролевая модель, откуда люди берут образцы поведения и делают выводы, что является нормой, а что — нет. Поэтому ведущий добавляет, если вдруг в эфире начинают звучать любые сексистские высказывания, то их нужно немедленно прекращать.

В целом же Вадим Карпьяк убежден, что гендерный баланс нужно соблюдать, но не создавать его искусственно, поскольку гендерное равенство должно стать нормой в представлении людей.

Участие женщин в политике — еще одна важная проблема, которая также требует решения. Одним из ключевых шагов на пути к достижению гендерного равенства было введение Верховной Радой 40% гендерной квоты в избирательных списках на местных выборах.

Старший аналитик Гражданской сети Опора Александр Клюжев объясняет, что решение было непростым для многих депутатов и отдельных фракций, но парламент создал предпосылки для усиления инклюзивности избирательного процесса.

— Требование законодательства запустило внутренние процессы повышения инклюзивности партий, стимулировало политические силы заниматься вопросом равноправного участия двух полов в выборах и политическом процессе в целом.

Исполняющая обязанности Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отмечает, что политика перестала быть сугубо мужским делом, о чем свидетельствует 21% женщин в парламенте IX созыва. По предварительным подсчетам, среди избранных на местных выборах 25 октября кандидатов, почти 36% составляют женщины.

— Я лично ожидаю, что полученный женщинами результат на местных выборах, будет закладывать основу для поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственного бизнеса, чувствительного к равенству в принятии решений, в большей социальной ответственности.

Поддерживать малый и средний бизнес чрезвычайно важно, ведь он помогает украинской экономике держаться на плаву. Елена Кондратюк добавляет, что сегодня все больше украинских женщин показывают, что они способны принимать эффективные и ответственные решения не только в политике, но и в бизнесе.

Кроме того, по ее словам, не надо бояться большего участия женщин в руководстве коммерческих компаний, в управлении и наблюдательных советах крупных государственных предприятий. Мировая практика показывает, что чем больше женщин вовлечены в принятие таких бизнес-решений, тем лучше развивается экономика страны.

Это подтверждают и данные VoxUkraine за 2019 год, которые указывают на то, что если занятость женщин будет равна занятости мужчин, то уровень ВВП Украины вырастет на 7%.

Что нужно сделать, чтобы создать экономические возможности для женщин

Исполняющая обязанности Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк убеждена, чтобы изменить ситуацию, нужен конкретный план действий от правительства и не только.

— Сегодня много женщин-предпринимательниц, особенно в малом бизнесе, оказались в очень непростых условиях из-за пандемии Covid-19. Мы хотим заслушать план действий правительства, государственных институтов, бизнеса по поддержке женщин-предпринимательниц.

Со своей стороны, министерка соцполитики Марина Лазебная добавляет, что в вопросе поддержки предпринимательства наше законодательство является гендерно-нейтральным. Сейчас государство обеспечивает женщинам и мужчинам равные права и возможности.

Марина Лазебная

Но для фактической реализации такого равенства нужно преодолеть стереотипы относительно социальной роли мужчины и женщины в воспитании детей и выполнении домашней работы.

Кроме того, будет способствовать решению гендерного вопроса, по мнению народной депутатки от Европейской Солидарности Ирины Геращенко, большее доверие к женщинам со стороны государства и их привлечение к формированию политики в сфере безопасности. Ведь сегодня многие женщины воюют в ВСУ, выполняют самые сложные задачи, являются волонтерами, членами ветеранских организаций.

Ситуация, которая сейчас сложилась, безусловно, сложная. Но с другой стороны она дает возможность разрушить традиционные гендерные стереотипы и показать, что женщины наравне с мужчинами могут и имеют право занимать руководящие должности и принимать важные решения.

А еще это возможность доказать, что домашние дела, быт и обучение детей должны быть общими обязанностями.

Украинский Женский Конгресс является постоянно действующей публичной платформой, которая формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, правительства, местных общин, частного и общественного секторов и медиа-сообщества.

Его организовывает общественная организация Украинский Женский Конгресс по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины Равные возможности и при поддержке международных партнеров.

Все детали и программу мероприятия, которое в этом году состоится 25-26 ноября, можно посмотреть на сайте.

Фото: Вадим Карпьяк, Елена Кондратюк, Минсоцполитики