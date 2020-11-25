Як пандемія вплинула на гендерну рівність і як це виправити

Пандемія коронавірусу заскочила зненацька не тільки Україну, а й весь світ. За рік вона встигла запам’ятатися економічною кризою і поставити країни перед складними соціальними та економічними викликами.

Для вирішення ситуації потрібні ефективні підходи, нові інструменти та можливості, які допоможуть досягти реальних змін. Знайти такі способи намагатимуться учасники та учасниці Четвертого Українського Жіночого Конгресу, що пройде 25-26 листопада у змішаному офлайн/онлайн форматі.

Його головною темою стане просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного впливу Covid-19 та посилення їхньої спроможності в часи пандемії. Адже дослідження показують, що в Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки.

Так, значних збитків і скорочень зазнали сфери освіти, охорони здоров’я, культури та креативні індустрії, де працювало понад 60% жінок. Серйозного впливу зазнали малий та середній бізнес.

Факти ICTV поспілкувалися з учасниками та учасницями конгресу і розповідають про їхнє бачення стратегії розвитку країни в умовах пандемії і першочергові кроки, до яких потрібно вдаватися для вирішення ситуації.

Чому гендерна рівність в Україні важлива для виходу з кризи і як її досягти

Сьогодні рівна участь чоловіків та жінок в економічному житті країни важлива не лише з точки зору подолання наслідків пандемії, а ще й з точки зору розвитку демократії та європейської інтеграції.

– Жодна демократія та європейська орієнтація країни неможливі без балансування за гендерними ознаками і рівності статей. В іншому разі – це порушення прав людини, закріплених у Загальній декларації, – пояснює ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як.

Вадим Карп’як

Не менш значущим у забезпеченні гендерної рівності є телевізійний контекст, оскільки телебачення залишається основним джерелом інформації. Це потужна рольова модель, звідки люди беруть зразки поведінки і роблять висновки, що є нормою, а що – ні. Тому ведучий додає, якщо раптом в ефірі починають лунати будь-які сексистські висловлювання, то їх потрібно негайно зупиняти.

Загалом же Вадим Карп’як переконаний, що гендерного балансу потрібно дотримуватися, але не створювати його штучно, оскільки гендерна рівність повинна стати нормою в уявленні людей.

Участь жінок у політиці – ще одна важлива проблема, яка також потребує вирішення. Одним з ключових кроків на шляху до досягнення гендерної рівності було запровадження Верховною Радою 40% гендерної квоти у виборчих списках на місцевих виборах.

Старший аналітик Громадянської мережі Опора Олександр Клюжев пояснює, що рішення було непростим для багатьох депутатів та окремих фракцій, але парламент створив передумови для посилення інклюзивності виборчого процесу.

– Вимога законодавства запустила внутрішні процеси підвищення інклюзивності партій, стимулювала політичні сили займатися питанням рівноправної участі двох статей у виборах та політичному процесі загалом.

Виконуюча обов’язки Голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначає, що політика перестала бути суто чоловічою справою, про що свідчить 21% жінок у парламенті IX скликання. За попередніми підрахунками, серед обраних на місцевих виборах 25 жовтня кандидатів, майже 36% становлять жінки.

– Я особисто очікую, що отриманий жінками результат на місцевих виборах, закладатиме підґрунтя для підтримки малого і середнього підприємництва, відповідального бізнесу, чутливого до рівності в ухваленні рішень, до більшої соціальної відповідальності.

Підтримувати малий та середній бізнес надзвичайно важливо, адже він допомагає українській економіці триматися на плаву. Олена Кондратюк додає, що сьогодні все більше українських жінок демонструють, що вони здатні ухвалювати ефективні та відповідальні рішення не лише в політиці, але й в бізнесі.

Крім того, за її словами, не треба боятися більшої участі жінок в керівництві комерційних компаній, в управлінні та наглядових радах великих державних підприємств. Світова практика свідчить, що чим більше жінок залучені до ухвалення таких бізнес-рішень, тим краще розвивається економіка країни.

Це підтверджують і дані VoxUkraine за 2019 рік, які свідчать, якщо зайнятість жінок дорівнюватиме зайнятості чоловіків, то рівень ВВП України зросте на 7%.

Що потрібно зробити, щоб створити економічні можливості для жінок

Виконуюча обов’язки Голови Верховної Ради Олена Кондратюк переконана, щоб змінити ситуацію, потрібен конкретний план дій від уряду і не тільки.

– Сьогодні багато жінок-підприємниць, особливо в малому бізнесі, опинилися в дуже непростих умовах через пандемію Covid-19. Ми хочемо заслухати план дій уряду, державних інституцій, бізнесу щодо підтримки жінок-підприємниць.

Зі свого боку, міністерка соцполітики Марина Лазебна додає, що в питанні підтримки підприємництва наше законодавство є гендерно-нейтральним. Наразі держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості.

Марина Лазебна

Але для фактичної реалізації такої рівності потрібно подолати стереотипи щодо соціальної ролі чоловіка та жінки у вихованні дітей та виконанні хатньої роботи.

Крім того, сприятиме вирішенню гендерного питання, на думку народної депутатки від Європейської Солідарності Ірини Геращенко, більша довіра до жінок з боку держави та їхнє залучення до формування політики в сфері безпеки. Адже сьогодні багато жінок воюють у ЗСУ, виконують найскладніші завдання, є волонтерами, членами ветеранських організацій.

Ситуація, яка наразі склалася, безумовно, складна. Але з іншого боку вона дає можливість зруйнувати традиційні гендерні стереотипи і показати, що жінки на рівні з чоловіками можуть і мають право обіймати керівні посади і ухвалювати важливі рішення.

А ще це можливість довести, що хатні справи, побут і навчання дітей повинні бути спільними обов’язками.

Український Жіночий Конгрес є постійнодіючою публічною платформою, яка формує порядок денний з гендерної політики для Верховної Ради України, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіа-спільноти.

Його організовує громадська організація Український Жіночий Конгрес за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України Рівні можливості та за підтримки міжнародних партнерів.

Усі деталі та програму заходу, який цьогоріч відбудеться 25-26 листопада, можна переглянути на сайті.

Фото: Вадим Карп’як, Олена Кондратюк, Мінсоцполітики