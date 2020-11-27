В Украине 10% предпринимателей оказались на грани банкротства за период карантина

В Украине 10% предпринимателей малого и среднего бизнеса от начала карантина оказались на грани банкротства и вскоре уйдут из бизнеса, поэтому правительство Украины продолжать оказание поддержки.

Об этом сообщила постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафина Герчева.

— Необходимо продолжать оказание поддержки малым и средним предприятиям. Если мы посмотрим на частный сектор, в частности малый и средний бизнес, то более 10% этих предприятий уже на грани банкротства. Они нуждаются в финансовых стимулах и других гарантиях поддержки, чтобы иметь возможность продолжать работать, — сказала Герчева.

Также она отметила, что в период кризиса должны быть направления политики, способствующие росту и созданию рабочих мест.

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По ее словам, по оценке социально-экономического воздействия коронавирусной инфекции, проведенной ПРООН, следует, что до конца 2020 года более 9 млн человек окажутся в финансовом затруднении.

— С мая 2020 году более 4 млн человек были зарегистрированы как безработные. Однако мы считаем, что на самом деле эта цифра выше, поскольку доля теневой экономики в Украине большая, — отметила Герчева.

Постоянный представитель ПРООН в Украине отметила, что существует очень тонкая грань между тем, чтобы соблюдать протокол реагирования на коронавирус, обеспечивая нормальное функционирование экономики.

Законопроект о поддержке предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина.

В этом проекте закона предусмотрены выплата единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.