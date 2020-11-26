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Факты / Украина / Политика
Андрій Жигайло |

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте Верхвоной Рады.

Инициатором соответствующего законопроекта №4429 является президент Украины Владимир Зеленский.

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Текста документа на сайте Верховной Рада состоянию на 17.30 нет, но президент определил его как неотложный.

Помощь ФЛП

Граждане и представители бизнеса получат экономическую поддержку от государства во время карантина.

Согласно этому документу, предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Предприятия, которые не будут работать на карантине, получат компенсацию затрат на уплату ЕСВ за наемных работников.

Источник: Верховная Рада

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