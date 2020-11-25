Кабмин выделил 5 млрд грн для кредитования бизнеса

Правительство поддержало запуск еще одной программы поддержки малого и среднего бизнеса. На этот раз Кабмин предоставил портфельные гарантии от государства по кредитованию бизнеса.

Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий. Отныне государство будет гарантировать до 80% тела кредита, которые предприниматель берет в банке.

Это должно способствовать более доступному кредитованию. Срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет. Тем самым правительство выполняет обещание о доступе к “дешевым деньгам” для малого и среднего бизнеса в Украине.

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Пакет помощи бизнеса Зеленского

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.

В ближайшее время президент внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единовременной материальной помощи.

8 тыс. гривен — такую ​​материальную помощь получат предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина.