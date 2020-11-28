Голодомор 1932-33: воспоминания очевидцев и роль музеев

День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в этом году приходится на 28 ноября.

Уже почти не осталось свидетелей тех страшных событий, когда украинского хозяина-крестьянина уничтожала репрессивная машина колхозов и хлебозаготовок.

Вместе с Музеем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на Хмельнитчине в Меджибоже Факты ICTV публикуют воспоминания очевидцев Голодомора, которые на себе ощутили все реалии сталинской коллективизации.

Сотрудники музея добавляют: страшные события того времени люди вспоминали со слезами на глазах, а некоторые делились этим впервые.

Воспоминания очевидцев Голодомора

Гевак Степан Феодосьевич (1927 г. р.)

Мне тогда было шесть лет. Урожай забирали власти, активисты или комсомольцы. Документы у них никто не спрашивал, потому что боялись: они всегда приходили с железными палками.

Дома невозможно было ничего спрятать, потому что те люди переворачивали мебель, искали в печах, печных трубах и даже ломали пол. Кроме еды, забирали посуду, одежду и даже подушки.

Тем, кто соглашался идти в колхоз, давали гороховый суп и немножко хлеба. На полях дежурили сторожа: они ловили детей с колосочками и били.

Сильный голод начался весной. Мы ели листья с липы, гнилой картофель, кору деревьев.

Помню, что кто-то поджег колхозную конюшню и сгорело много лошадей. Так люди ночью приходили и воровали тех печеных лошадей.

Кондратюк Мария Созоновна (1920 г. р.)

Нас раскулачили, потому что дед когда-то был богатым человеком. В семье нас было четверо: я, мать с отцом и брат. Мы с мамой ходили в колхоз, а отец с братом лежали дома с опухшими ногами.

Ежедневно выдавали две тюльки и одну кукурузу. Разрешили оставить корову, и мы спасались молоком, а еще я часто бегала в лес за татарским зельем, из которого мама варила кашу.

В деревне не осталось ни котов, ни собак. Люди только и ждали, чтобы в колхозе что-то сдохло, и когда животное списывали с учета, на утро от него уже ничего не оставалось.

Однажды, когда я шла из колхоза домой, увидела женщину, которая лежала на земле и смотрела прямо на меня. Я начала кричать и только потом увидела, что она была мертва.

Зварыч Григорий Васильевич (1927 г. р.)

Я тогда был маленьким, но то чувство голода запомнил на всю жизнь.

Люди сильно бедствовали. Чтобы спастись от голода, зимой тайком варили уху из спрятанной телячьей кожи. Весной питались березовыми почками и варили суп из коры деревьев.

А в один страшный день к нам в гости зашел сосед Илья Казимиров. Я играл во дворе, как вдруг он схватил меня, закрыл рот рукой и потащил по земле. Я расплакался, и на этот крик выбежал мой отец.

Он прогнал Казимирова и уже потом рассказал, что сосед хотел меня съесть. Через некоторое время его мертвым нашли возле своего дома.

Ставнийчук Анна Игнатьевна (1915 г. р.)

Когда наступил 1933 год, у меня уже был муж и двое маленьких детей.

Я не понимала, что делают чужие мужчины в моем доме, но они за один день вынесли буквально все. На чердаке была сложена кукуруза — вынесли до последнего стручка. Кроме продуктов вынесли все полотенца, посуду, домотканые скатерти. В доме осталась лишь кровать и деревянный стол.

Нам удалось сохранить корову, которая своим молоком кормила моих детей. Настала жатва, и я пошла в колхоз. Когда рабочий день закончился и все шли домой, я взяла два колоска ржи и спрятала их за пазуху. Но ко мне подошли двое военных, толкнули на землю и сильно избили палками.

Голодомор — это самое страшное, что я видела в своей жизни. Один Господь знает, как мы это пережили.

Музей, хранящий память

Музей памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Меджибоже по инициативе второго президента Украины Виктора Ющенко был открыт в ноябре 2008 года.

Поскольку музей находится на территории крепости XVI века, в качестве помещения выбрали бывший каретный двор, а в советские времена — место расстрелов.

Директор Государственного историко-культурного заповедника Межибож Олег Погорелец рассказал Фактам ICTV, какую роль играет музей в сохранении памяти о Голодоморе.

— Наш музей рассказывает не только о Хмельнитчине, но и о событиях, которые происходили далеко за ее пределами. Сегодня это практически единственный музей в Украине, посвященный теме Голодомора.

Со времени открытия музей посетили десятки тысяч людей со всех уголков Украины, а также из многих стран, музейная книга насчитывает уже более 1,5 тыс. отзывов посетителей.































Память неистребима. Воспоминания очевидцев о Голодоморе и роль музея в сохранении памяти / 8 фотографий

Олег Погорелец отметил, что некоторые туристы принципиально отказываются заходить в музей из-за того, что бремя трагедии слишком тяжело.

— Кто-то продолжает верить советской истории, а кто-то просто отказывается осознавать, что на самых плодородных землях в Европе от голода умирали миллионы людей.

Музей спроектировал и воплотил в жизнь народный художник Украины Николай Мазур.

С помощью символов отражена суть сталинских законов, коллективизации и колхозов, а также трагедия украинской семьи.

Ни один историк не сможет рассказать о Голодоморе с легкостью или с улыбкой, однако все мы заслуживаем правду, какой горькой она бы не была.

Вечная память всем погибшим и низкий поклон тем, кто смог пережить ужасные годы раскулачивания и голода.