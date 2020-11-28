Голодомор в Украине: кто был организатором и почему это геноцид

Память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов украинцы традиционно чтят в последнюю субботу ноября.

События тех страшных лет, когда советское правительство целенаправленно уничтожало украинского крестьянина, вошли в историю как Голодомор.

По разным подсчетам, от голода 1932-1933 годов умерло от 4 до 9 млн украинцев.

Факты ICTV рассказывают, кто был причастен к организации Голодомор и почему говорить о геноциде — это важно.

Украинец как враг народа

Историки убеждены, что Голодомор стал главным следствием советской политики коллективизации.

— Коллективизация — процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные. Коллективизация в СССР была преимущественно насильственной, партийные деятели того периода называли ее сталинской “революцией сверху”.

В 1930 году начал действовать Закон о хлебозаготовках, согласно которому все колхозы (коллективные хозяйства) должны были сдавать государству от четверти до трети всего собранного зерна.

Между тем в советской Украине фиксировали сотни крестьянских восстаний, участники которых категорически отказывались от вступления в колхозы.

В засекреченных документах того же 1930 года говорилось, что в течение февраля-апреля состоялось более 1,7 тыс. массовых выступлений против советской власти. Украинцы выходили с лозунгами Да здравствует самостоятельная Украина! и Долой СССР!

— Крестьянин отказывается собирать урожай, он хочет задушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким саботажем урожая, — заявил в 1930 году председатель Компартии Украины Станислав Косиор.

Кто планировал Голодомор

Кроме Станислава Косиора и Иосифа Сталина, главными организаторами Голодомора в Украине были:

Вячеслав Молотов (Скрябин) — член ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров СССР, в 1932 году возглавил чрезвычайную комиссию по увеличению хлебозаготовок в Украине.

Лазарь Каганович — секретарь ЦК ВКП(б), один из главных членов комиссии Молотова.

Павел Постышев — секретарь ЦК ВКП(б).

Влас Чубарь — председатель Совета народных комиссаров УССР.

Мендель Хатаевич — второй секретарь ЦК КП(б)У.

Точкой невозврата стал принятый 7 августа 1932 года Закон о пяти колосках, в соответствии с которым “стремление завладеть колхозным имуществом” каралось расстрелом или долговременным заключением.

Кроме милиции, колхозы начали охранять комитеты бедняков (комитеты бедноты), которые за выдачу “кулаков” получали вознаграждение в виде продуктов питания.

Также на помощь тоталитарному режиму приходила пресса. На страницах газет публиковали пропагандистские статьи и плакаты, которые разжигали ненависть к “подлым кулакам”, олицетворением которых стал обычный украинский хозяин.



































Вместо хлеба кулацкого — социалистический. Кем были организаторы Голодомора и почему это геноцид / 9 фотографий

20 июля 1932 году в письме Иосифа Сталина Лазарю Кагановичу возникает фраза “искоренить эту мразь”.

Она касалась голодных украинских крестьян, которые “разворовывали кооперативное и колхозное имущество”.

Репрессии во благо Союза

В конце осени 1932 года выполнение годового плана хлебозаготовок по Украинской ССР было признано неудовлетворительным.

В ответ на это заработала система натуральных штрафов, когда разрешалось отбирать у крестьян любые продукты, а все, что нельзя было отобрать – уничтожалось.

Тогда же был введен режим “черных досок”, куда попадали колхозы, села и целые районы, не выполнявшие план хлебозаготовок.

По периметру устанавливались ряды вооруженных военных или милиции, поскольку крестьяне пытались бежать в города, где голода не было.

— Репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке, — говорилось в приказе наркома юстиции и генерального прокурора советской Украины.

Именно конец ноября — начало декабря 1932 года де-факто стал началом голода в Украине.

Признание геноцида

Термин геноцид ввел ученый-юрист, выпускник Львовского университета Рафал Лемкин: именно он впервые призвал признать преступления сталинского коммунистического режима против украинцев.

— Преступлением геноцида считается нанесение тяжелого психологического, физического вреда или уничтожение определенной группы, которая отличается расовым, национальным, этническим или религиозным признаком.

Исследователи отмечают, что определяющей чертой геноцида является то, что организаторы всегда отрицают его существование.

Большевики десятилетиями настаивали на том, что Голодомора в Украине не было: после распада Советского Союза некоторые российские политики все же признали факт голода, однако лишь из-за засухи и плохого урожая.

Украина признала Голодомор геноцидом 28 ноября 2006 года.

По состоянию на 2020 год геноцид украинцев официально признали 16 государств — Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Венгрия и США (утверждено только Сенатом).

Кроме признания, не стоит забывать о страшных событиях 1932-33 годов и больше никогда не допустить, чтобы это преступление повторилось.

Только тот народ заслуживает светлого будущего, который с глубоким уважением относится к собственному прошлому.