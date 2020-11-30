Как взять домашнее животное из приюта

Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября. Сегодня котов заводят в качестве домашних любимцев миллионы людей во всем мире.

В последнее время все больше людей проявляют желание взять домашнее животное из приюта.

Факты ICTV разобрались, стоит ли брать воспитанников из приюта и какой уход им нужен.

Зачем брать бездомное животное?

Забирая животное из приюта, вы фактически дарите ему жизнь, рассказывает экс-руководитель PR-отдела Благотворительного Фонда Happy Paw Олег Мульский.

Как бы ни пытались приюты создать надлежащие условия, это не сравнится с пребыванием в кругу любящей семьи.

Тем более, что животное из приюта ничем не хуже приобретенного в зоомагазине.

Поначалу домашнее животное из приюта требует немного больше внимания и времени для социализации и адаптации. Иногда не лишним будет обращение к специалисту и осмотр у ветеринара.

Но это все те шаги, которые должен делать заботливый и ответственный хозяин по отношению к своему любимцу, независимо от того, как и откуда он к нему попал.

О чем нужно помнить?

Животные попадают в приют совершенно разными. Кого-то забрали с улицы, кого-то в силу разных причин отдали в приют хозяева.

Есть и такие, которые в результате аварии или насилия людей нуждались в помощи и были доставлены в приют волонтерами, рассказывает Мульский.

Именно поэтому подход к каждому животному уникален, в зависимости от его состояния и жизненной истории.

Не нужно забывать, что пребывание в приюте, где содержат по несколько сотен животных в достаточно ограниченных вольерах, является для них стрессом.

Эти животные нуждаются в терпении, достаточном внимании и любви со стороны нового хозяина.

Особенности содержания животных

Забирая кошку или собаку из приюта или улицы, в первую очередь необходимо обратиться к ветеринару за осмотром.

В этом ключе у животного из приюта есть определенное “превосходство”, ведь в некоторых приютах их вакцинируют и обрабатывают от паразитов.

Кроме того, работники приюта, наблюдая за котом или собакой в ​​течение всего срока их пребывания, уже могут составить какую-то картину о психологическом здоровье животного.

Уже после осмотра ветеринар сделает необходимые манипуляции (вакцинация, обработка от паразитов, лечение) и предоставит рекомендации хозяину по будущему уходу за питомцем.

Бывают случаи, когда бездомные животные не сразу адаптируются к новым условиям жизни.

Найти общий язык с животным и обучить хозяина азам сосуществования помогут специалисты.

Они расскажут, как выгуливать любимца на поводке, обращаться с ним в людных местах и ​​помещениях и т. д.

— В целом животное из приюта не требует каких-то особенных условий содержания.

Мы в фонде Happy Paw привыкли, что бездомные животные — это лучшая и самая благородная порода! — отмечает эксперт.

Как подготовиться к жизни с питомцем?

В первую очередь следует купить средство от блох и клещей и зоошампунь.

Заранее позаботьтесь о покупке корма. Правда лучше изначально посоветоваться с сотрудниками приюта о том, нет ли у животного аллергии на какие-то ингредиенты.

Если берете собаку, подготовьте для нее две миски, ошейник, шлейку, поводок, намордник, адресник, а также впитывающие пеленки.

Для кошки понадобятся миски, просторная переноска, лоток с наполнителем и когтеточка.

Кстати, не забудьте найти ближайшие к дому ветеринарные клиники, чтобы знать, куда обращаться за помощью.

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Приюты в Киеве

Happy Paw. Благотворительный фонд занимается поддержкой приютов, поиском и возвращением потерявшихся животных, а также пропагандой гуманного отношения к бездомным животным.

Кроме того, фонд занимается просветительской работой среди детей и молодежи.

В рамках проекта Биоэтика проводит интерактивные занятия в школах и организовывает экскурсии в приюты.

Сириус. В приюте содержат и ухаживают за двумя тысячами котов и собак.

Все животные привиты, обработаны от паразитов и получают своевременную помощь от ветеринаров.

Gaia. Небольшой приют, где животных воспитывают, учат хорошим манерам, ищут дом, вакцинируют и стерилизуют, обеспечивая им хорошие условия содержания.

Все питомцы имеют ветеринарные паспорта.

Как бывает в реальности?

Часто люди решают взять животное, не осознавая всех трудностей и подводных камней.

С чем на самом деле приходится сталкиваться, когда берешь животное из приюта, рассказывает киевлянка Ксения.

Далее — прямая речь.

Мы сразу знали, что будем брать животное из приюта. Жалко питомцев, которые выросли на улице, поэтому мыслей о покупке в принципе не было.

Кроме того, мы хотели взрослого кота, потому что много работаем.

Котята требуют больше внимания и времени — с точки зрения ухода вариант с взрослым животным показался нам более удобным.

— Мы взяли кошку на передержку, в приютах такая практика распространена.

То есть, если ты не уверен, что хочешь заводить животное, но тебе хочется попробовать, ты можешь ухаживать за питомцем, пока ему не найдут семью.

Для приютов это не менее выгодно: за содержание каждого животного в клинике приходится платить посуточно.

Так у нас появилась Зефирка. Мы сразу поняли, что не сможем отдать ее обратно, и кошка осталась жить с нами.

Уже спустя неделю кошка адаптировалась – начала сама к нам подходить и даже разрешала себя погладить.

Спустя год она привыкла к нам полностью и наконец начала доверять. Сейчас кошка чувствует себя хозяйкой квартиры и ведет себя абсолютно свободно.

Зефирка — очень спокойная и ласковая, спит только с нами. Вопрос туалета также решился — со временем кошка привыкла к лотку.

Я очень рада, что она появилась в нашей семье. Это мощная эмоциональная разрядка.

— Мы редко ценим то, что дается нам легко. Но бездомные животные — особенный случай.

Когда решитесь бесплатно взять любимца из приюта, помните, что мы в ответе за тех, кого приручили.

Вы не просто заботитесь о маленьком существе, нуждающемся в любви, но и обретаете нового члена семьи.

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