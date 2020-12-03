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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

Это конфликт между РФ и Украиной: заявление России в ООН о войне на Донбассе

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сделал неожиданное заявление, признав, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт в Украине, а политический конфликт между Россией и Украиной.

Об этом он сказал во время PR-акции, которую провела РФ под видом неформального заседания Совбеза ООН, пытаясь легитимизировать боевиков “ЛДНР”.

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе называют заявление Небензи настоящей сенсацией, поскольку Россия впервые признала свою причастность к войне на Донбассе.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что Россия пыталась легитимизировать боевиков на Донбассе, пригласив представителей “ЛНР” и “ДНР” принять участие в формате Арриa Совета безопасности ООН.

Арри — это неформальное заседание членов Совбеза ООН без соблюдения процедуры, в частности использования права вето.

Источник: Українська делегація у ТКГ

Фото: Dreamstime

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