Как относится сфера обслуживания к переходу на украинский и не станет ли больше конфликтов

Согласно закону Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с 16 января 2021 года вступает в силу его 30 статья.

В ней говорится о том, что всех потребителей должны обслуживать на государственном языке.

То есть работники ресторанов, кафе, магазинов, кинотеатров и т. д. должны в первую очередь обращаться к посетителям на украинском языке.

Но готова ли сфера обслуживания к тому, чтобы полностью предоставлять услуги на государственном языке.

Конфликты из-за языка

Проблемы с обслуживанием клиентов в Украине на разных языках время от времени возникали в последние годы. Это связано с тем, что во времена СССР и первых лет независимости многие продолжали использовать русский язык в повседневной жизни.

Поэтому часто в ресторанах можно было услышать официантов, обслуживающих посетителей на русском языке, продавцов в магазинах, которые общаются на русском и тому подобное.

Многие не видят в этом проблемы, ведь привыкли отвечать по-русски на украинский язык и наоборот. Но не один раз из-за этого возникали проблемы.

Например, писательница Лариса Ницой в сентябре рассказала, как в магазине Варус кассир обратилась к ней на русском языке, а после просьбы обслуживать на украинском начала спор.

Кассир объяснила это тем, что у нее есть “конституционное право разговаривать на своем языке”.

Однако государственный язык в Украине один – украинский, и закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного призван решить подобные проблемы.

Если бы его 30 статья действовала на тот момент, то кассир была бы обязана предоставлять услуги клиенту на украинском языке, в чем нет ничего удивительного.

Конечно, были случаи, когда русскоязычные граждане находили “зраду” в том, на каком языке с ними общаются работники сферы обслуживания.

Например, возникали недоразумения у владельца сети ресторанов Дмитрия Дубаса, который решил ввести обязательный украинский язык в своих заведениях еще несколько лет назад.

— Конечно, были случаи, когда требовали от официанта разговаривать на русском. Но это не так часто случается. Есть люди, которые приходят в ресторан, и хотят, чтобы было как в Советском Союзе. Мы им объясняем, что они в гостях, а я — гостеприимный хозяин, у которого свои правила, — говорит владелец сети ресторанов.

В комментарии Фактам ICTV член экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Сергей Оснач рассказал, что большинство жителей Украины положительно воспринимают изменения, которые внедряет ст. 30 соответствующего закона.

А ее противниками являются люди, которые не изменили свое отношение к украинскому языку за годы независимости.

— Проблемы (в ст. 30, — Ред.) на самом деле нет. Ее раздувают те, кто против утверждения украинского языка в государстве. Мы уже слышали заявления нардепа Максима Бужанского о том, что поставщикам услуг нужно выходить на протесты якобы против этой статьи. Но это просто конвульсии “русского мира” в Украине, — говорит эксперт.

Преувеличенная проблема

Вообще вопрос притеснения того или иного языка является искусственным, ведь в Украине один государственный язык. Если ты хочешь жить в Украине, то его нужно знать хотя бы на таком уровне, чтобы понимать своего собеседника.

И в ст. 30 мы видим, что никаких препятствий для общения на том языке, на котором вы хотите, она не создает. Это нормально, что о товарах и услугах пишут на украинском.

Эта часть документа необходима потребителям, чтобы реализовать свое право на обслуживание на украинском языке.

— Эту проблему нельзя преувеличивать, но и не стоит преуменьшать… Украина около 20 лет с момента приобретения независимости шла к тому, чтобы защитить права потребителей на получение информации и услуг на государственном языке. Во всех цивилизованных странах мира нет такого, чтобы потребитель не мог получить услуги на официальном государственном языке. Это — абсурд. Но в Украине эта ситуация в результате нашего постколониального состояния сохранялась длительное время. А сейчас мы делаем шаг, чтобы из него выйти, — говорит Оснач.

Да, определенные проблемы могут возникнуть у граждан, которые не используют украинский язык в повседневной жизни.

Но если персонал заведения знает язык, на котором вам удобнее общаться, то он может перейти на него. Однако это не является обязательством.

— Закон не запрещает обслуживать клиента на русском или каком-либо другом языке по его просьбе. Если потребитель попросит про обслуживание на другом языке, то по соглашению сторон это возможно… Но закон и не обязывает к предоставлению услуг на других языках, если заведение этого не хочет, — рассказывает Оснач.

Хотя для кого-то это и может показаться “ущемлением” языков нацменьшинств, вспомните Канаду, где есть значительная украинская диаспора. Вряд ли там даже в отелях будут общаться на украинском, даже если вы об этом попросите. Не потому, что не хотят, а потому что просто не знают языка.

И молодое поколение в Украине все больше отходит от изучения русского языка, поскольку он не нужен в нашем государстве.

Поэтому спустя время может случиться и так, что людям не будут предоставлять услуги на русском, поскольку не будут знать его. Поэтому в законе и не предусмотрено обязательство предоставлять услуги на другом языке.

Мысли в учреждениях

Времени, чтобы подготовиться к переходу на обслуживание клиентов на украинском языке, было более чем достаточно. С момента принятия закона О функционировании украинского языка как государственного было известно, что ст. 30 вступает в силу через 18 месяцев после того, как вступит в силу сам документ.

То есть у всех руководителей было время, чтобы организовать курсы для работников, которые не знают украинского языка. Воспользовались этим даже в китайском ресторане, где обычно обслуживали посетителей на китайском или русском, и начали применять государственный язык.

Но далеко не все понимают, зачем вводится подобная норма, если люди понимают друг друга.

— Я считаю, что пока люди друг друга хорошо понимают — язык не важен, ведь это инструмент передачи информации, а не показатель культуры и развития, — говорит бариста, который выразил свое мнение Фактам ICTV на условиях анонимности.

Однако даже с такими взглядами он готов общаться на украинском языке, если это поможет улучшить взаимопонимание.

— Если попросят (общаться на украинском языке, — Ред.) не потому, что это принципиально, а потому, что так легче меня понимать — перейду на украинский, — рассуждает бариста.

В общем, во многих заведениях Украины уже начали обращаться к посетителям на украинском языке, а при необходимости переходят на русский, английский и другие языки, если их знают.

Уже в конце 2019 года во многих заведениях можно было услышать преимущественно украинский язык от персонала и посетителей.

А кое-кто переходил на украинский гораздо раньше. И даже люди, которые не владели государственным языком, начинали его осваивать.

— Я обеими руками за (украинский язык в учреждениях, — Ред.). Я запрещаю своим официантам переходить на русский язык, даже если на нем общаются с ними. Лет 13 назад, когда я еще сам не разговаривал на украинском, решил заведение сделать украиноязычным. Меня тогда все засмеяли и говорили, что Киев — русскоязычный город, — рассказывает Дубас.

Времени на подготовку к введению новой статьи закона было более чем достаточно. За полтора года можно выучить язык, даже если у вас нет к этому таланта.

— Было достаточно времени, чтобы изучить какой-то ограниченный набор слов, который понадобился бы для предоставления услуг в сфере торговли. Также для перевода сайтов было много времени, чтобы нанять специалиста — 18 месяцев достаточно, чтобы выучить украинский язык тем, кто действительно этого хотел, — считает Оснач.

Фактически никаких проблем из-за полного перехода на государственный язык обслуживания в Украине быть не должно. Нет ничего удивительного или скандального в том, что в государстве используется официальный язык.

Те, кто найдут “зраду” во всем, никуда не денутся, но никакого ущемления других языков, о котором могут начать рассказывать с 16 января, не будет.

А подавляющему большинству украинцев будет только приятно от того, что не придется добиваться, чтобы с ними разговаривали на государственном языке в любом заведении.