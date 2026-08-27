В ночь на 27 августа, начиная с 18:00 26 августа, РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

Атака на Украину 27 августа: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, противник атаковал Украину двумя противокорабельными ракетами Оникс из ВОТ АР Крым, баллистическими ракетами Искандер-М/ KN-23 из Брянской и Курской области РФ.

Также враг запустил по Украине 258 ударных БпЛА типа Shahed (около трети – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ., ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Основными направлениями удара были Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская области. Также под атакой РФ находилось Запорожье.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена ​​противокорабельная ракета Оникс, 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 3 S8000 Бандероль, а также 222 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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