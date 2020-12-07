Нынешняя резолюция — новый элемент растущего правового давления на Россию. Так министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прокомментировал принятие резолюции Генассамблеи ООН по российской милитаризации Крыма.

По его мнению, принятие документа свидетельствует о том, что милитаризацию Крыма государством-оккупантом международное сообщество рассматривает как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, в резолюции осуждается оккупация Крыма и содержится требование к России — немедленно освободить полуостров.

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Кулеба также назвал ряд ключевых элементов:

— Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в частности в рамках Крымской платформы. В резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями. Во-вторых, она нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями.

И третий важный момет, по его словам, — установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу стабильности в регионе.

— Резолюция также призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму — школьную военную подготовку крымских детей. Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма, — подытожил дипломат.

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму

7 декабря 63 страны одобрили резолюцию Генеральной ассамблеи ООН Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей.

Среди тех, кто был против украинской резолюции — конечно же, Россия, а также ее союзники.