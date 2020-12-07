63 страны — за, а Россия и еще 16 стран — против. Генеральная ассамблея ООН 7 декабря приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей.
Воздержались от голосования 62 государства-члена ООН.
Среди тех, кто был против украинской резолюции — конечно же, Россия, а также и ее союзники: Беларусь, Армения, Кыргызстан, Сербия, Сирия, Венесуэла, Китай, КНДР и другие.
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Поддержали Украину: США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Италия, Хорватия, Израиль, Турция, Грузия, Венгрия.
Президент Владимир Зеленский 23 сентября во время выступления на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН пригласил друзей Украины присоединиться к созданию международной платформы по деоккупации Крыма.
Он также призвал поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН до конца 2020 года.
Источник: ООН