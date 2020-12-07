Цьогорічна резолюція – новий елемент зростаючого правового тиску на Росію. Так міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби прокоментував ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо російської мілітаризації Криму.

На його думку, ухвалення документу свідчить про те, що мілітаризацію Криму державою-окупантом міжнародне співтовариство розглядає як пряму загрозу безпеці та стабільності у регіоні.

Окрім того, у резолюції засуджується окупація Криму та міститься вимога до Росії – негайно звільнити півострів.

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Кулеба також назвав низку ключових елементів:

– Резолюція закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації Криму, зокрема у рамках Кримської платформи. У резолюції також наголошується, що, по-перше, російська окупація завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями. По-друге, вона порушує стабільність міжнародних режимів верифікації і контролю над озброєннями.

І третій важлий момет, за його словами, – встановлення Росією контролю над об’єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу стабільності в регіоні.

– Резолюція також закликає Росію припинити мілітаризацію освіти у Криму – шкільну військову підготовку кримських дітей. Відтепер Україна має в своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму, – підсумував дипломат.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООН Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – звісно ж, Росія, а також її союзники.