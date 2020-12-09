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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Украина просит добавить крымскотатарский язык в Google Translate

Министерство по вопросам реинтеграционной политики временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

В письме на адрес корпорации и ее официального офиса в Украине говорится о том, что крымскотатарский  является языком одного из коренных народов Украины.

В Министерстве считают, что интеграция крымскотатарского языка к сервису Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей этого языка и популяризировать его изучение.

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Сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тыс. граждан, а во всем мире — около шести миллионов, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады.

Согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский относится к языкам, который находится под угрозой исчезновения.

В Украине сейчас разрабатывают новый сайт Минреинтеграции, где вся официальная информация будет также дублироваться на крымскотатарском.

Коренной статусе крымскотатарского народа

В Украине продолжают работать над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что с началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стало еще более актуальным.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Depositphotos

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