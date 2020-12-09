Міністерство з питань реінтеграційної політики тимчасово окупованих територій України звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate.

У листі на адресу корпорації та її офіційного офісу в Україні йдеться про те, що кримськотатарська є мовою одного з корінних народів України.

У Міністерстві вважають, що інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв цієї мови та популяризуватиме її вивчення.

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Нині в Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше як 300 тис. громадян, а в усьому світі – близько шести мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади.

Згідно з класифікацією ЮНЕСКО, кримськотатарська належить до мов, що знаходяться під загрозою зникнення.

В Україні наразі розробляють новий сайт Мінреінтеграції, де вся офіційна інформація буде також дублюватися кримськотатарською.

Корінний статус кримськотатарського народу

В Україні продовжують працювати над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початком анексії Криму питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в Україні стало ще більш актуальним.

Джерело: Мінреінтеграції