Пробки в Киеве 10 декабря по состоянию на 17.30 достигли 9 баллов из-за гололеда, который образовался после того, как в минусовую погоду прошел дождь.

Тянется движение вдоль Набережного (включая Гаванский мост), Днепровского и Московского шоссе.

Движение замедленно также на въезде на Южный и Северный мосты со стороны правого берега.

Водители испытывают неудобства на проспекте Победы в районе станций метро Университет, Шулявская и Берестейская. На этой автодороге возле цирка сломавшийся трамвай перекрыл дорогу.

Заторы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского и на Кольцевой дороге.

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Каток вместо дорог: в Киеве 9-бальные пробки (КАРТА) / 2 фотографии

Коммунальщики временно ограничили движение

Столичные коммунальщики начали работы по обработке дорог специальными смесями.

В связи с этим было введено временное ограничение движения для грузовиков и автобусов в Киевской и Житомирской областях.