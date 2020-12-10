Затори у Києві 10 грудня станом на 17.30 сягнули 9 балів через ожеледицю, яка утворилася після того, як у мінусову погоду пройшов дощ.

Тягнеться рух уздовж Набережного (включно з Гаванським мостом), Дніпровського і Столичного шосе.

Рух уповільнено також на в’їзді на Південний та Північний мости з боку правого берега.

Водії відчувають незручності на проспекті Перемоги в районі станцій метро Університет, Шулявська та Берестейська.

Затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського і на Кільцевій дорозі.

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Ковзанка замість доріг: у Києві 9-бальні затори (КАРТА) / 2 фотографии

Комунальники тимчасово обмежили рух

Столичні комунальники розпочали роботи з обробки доріг спеціальними сумішами.

Для цього було запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажівок і автобусів у Київській і Житомирській областях.