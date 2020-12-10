Ковзанка замість доріг: у Києві 9-бальні затори (КАРТА)

Затори у Києві 10 грудня станом на 17.30 сягнули 9 балів через ожеледицю, яка утворилася після того, як у мінусову погоду пройшов дощ.
Тягнеться рух уздовж Набережного (включно з Гаванським мостом), Дніпровського і Столичного шосе.
Рух уповільнено також на в’їзді на Південний та Північний мости з боку правого берега.
Водії відчувають незручності на проспекті Перемоги в районі станцій метро Університет, Шулявська та Берестейська.
Затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського і на Кільцевій дорозі.
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Комунальники тимчасово обмежили рух
Столичні комунальники розпочали роботи з обробки доріг спеціальними сумішами.
Для цього було запроваджено тимчасове обмеження руху для вантажівок і автобусів у Київській і Житомирській областях.