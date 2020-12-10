ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)

В Киеве на улице Вадима Гетьмана водитель машины из каршеринга GetmanCar не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб.

В результате аварии от Ravon осталась только груда металла.

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В ДТП погибли два человека, находившихся в автомобиле.







В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека / 2 фотографии

В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека