ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)

В Киеве на улице Вадима Гетьмана водитель машины из каршеринга GetmanCar не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб.
В результате аварии от Ravon осталась только груда металла.
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В ДТП погибли два человека, находившихся в автомобиле.
В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека / 2 фотографии
В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека
В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека.
В салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находилось четверо пассажиров. Прибывшие на место спасатели достали из авто трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет.
Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.