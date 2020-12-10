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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека

В Киеве на улице Вадима Гетьмана водитель машины из каршеринга GetmanCar не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб.

В результате аварии от Ravon осталась только груда металла.

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В ДТП погибли два человека, находившихся в автомобиле.

  • ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)
  • ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)
  • ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)
  • ДТП в Киеве: авто на большой скорости протаранило столб (ФОТО)
В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека / 2 фотографии

В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека

В Дунаевецком районе Хмельницкой области произошла авария, в результате которой погибли три человека.

В салоне автомобиля Volkswagen Passat В5 находилось четверо пассажиров. Прибывшие на место спасатели достали из авто трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет.

Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.

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