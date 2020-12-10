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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве

Ледяной дождь, который обрушился на Киев после обеда, 10 декабря, изменил ход жизни столицы.

Онлайн-сервисы по состоянию на 18.45 фиксировали 9-бальные пробки на дорогах.

Сломавшийся трамвай перекрыл проспект Победы, из-за чего практически остановилась также улица Саксаганского.

Очевидцы опубликовали видео с Одесской трассы, на которой из-за гололеда фура слетела в кювет.

Читайте: Пробки в Киеве 10 декабря — где стоит столица (КАРТА)

“Ледяные” люди

Пешеходам дождь в минусовую погоду также осложнил жизнь, превратив тротуары в каток, а людей покрыв слоем льда.

  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
  • Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве
Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве / 4 фотографии

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