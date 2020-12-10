Ледяной дождь, который обрушился на Киев после обеда, 10 декабря, изменил ход жизни столицы.
Онлайн-сервисы по состоянию на 18.45 фиксировали 9-бальные пробки на дорогах.
Сломавшийся трамвай перекрыл проспект Победы, из-за чего практически остановилась также улица Саксаганского.
Очевидцы опубликовали видео с Одесской трассы, на которой из-за гололеда фура слетела в кювет.
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“Ледяные” люди
Пешеходам дождь в минусовую погоду также осложнил жизнь, превратив тротуары в каток, а людей покрыв слоем льда.
Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве / 4 фотографии
Ледяной человек)))
В Киеве дождь и минус три! pic.twitter.com/mCSfQOIxUC
— Михаил Кононович (@MishaKononovich) December 10, 2020