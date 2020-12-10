Ледяной дождь, который обрушился на Киев после обеда, 10 декабря, изменил ход жизни столицы.

Онлайн-сервисы по состоянию на 18.45 фиксировали 9-бальные пробки на дорогах.

Сломавшийся трамвай перекрыл проспект Победы, из-за чего практически остановилась также улица Саксаганского.

Очевидцы опубликовали видео с Одесской трассы, на которой из-за гололеда фура слетела в кювет.

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“Ледяные” люди

Пешеходам дождь в минусовую погоду также осложнил жизнь, превратив тротуары в каток, а людей покрыв слоем льда.















Покрытые льдом люди и “уставший” трамвай: последствия дождя в Киеве / 4 фотографии