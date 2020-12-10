Крижаний дощ, який випав на Київ після обіду, 10 грудня, змінив хід життя столиці.
Онлайн-сервіси станом на 18.45 фіксували 9-бальні затори на дорогах.
Трамвай, що зламався, перекрив проспект Перемоги, через що практично зупинилася також вулиця Саксаганського.
Очевидці опублікували відео з Одеської траси, на якій через ожеледицю фура злетіла в кювет.
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“Льодяні” люди
Пішоходам дощ у мінусову погоду також ускладнив життя, перетворивши тротуари на ковзанку, а людей вкривши шаром криги.
Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві / 4 фотографии
Ледяной человек)))
В Киеве дождь и минус три! pic.twitter.com/mCSfQOIxUC
— Михаил Кононович (@MishaKononovich) December 10, 2020