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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві

Крижаний дощ, який випав на Київ після обіду, 10 грудня, змінив хід життя столиці.

Онлайн-сервіси станом на 18.45 фіксували 9-бальні затори на дорогах.

Трамвай, що зламався, перекрив проспект Перемоги, через що практично зупинилася також вулиця Саксаганського.

Очевидці опублікували відео з Одеської траси, на якій через ожеледицю фура злетіла в кювет.

Читайте: Затори у Києві 10 грудня – де стоїть столиця (КАРТА)

“Льодяні” люди

Пішоходам дощ у мінусову погоду також ускладнив життя, перетворивши тротуари на ковзанку, а людей вкривши шаром криги.

  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
  • Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві
Покриті льодом люди і “втомлений” трамвай: наслідки дощу в Києві / 4 фотографии

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