Компанию DIM признали инновационным девелопером года

В четверг, 10 декабря, в Киеве состоялось масштабное событие для рынка недвижимости Украины — церемония награждения Ibuild, которая призвана определить лучших девелоперов 2020 года. Группу компаний DIM наградили сразу в двух номинациях. Организатором премии выступила Конфедерация строителей Украины.



За использование новейших технологий и поиск нестандартных идей для своих жилых комплексов группа компаний DIM получила всеобщее признание и награду Инновационный девелопер года.

— Группа компаний DIM не просто идет в ногу со временем, а опережает его. Мы всегда стараемся дать нашим инвесторам больше, чем они ожидают, и создаем не просто современные жилые дома, а место, где действительно хочется жить, отдыхать и проводить досуг. Эта награда — еще одно подтверждение того, что мы на верном пути, — говорит партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский.

Награду Проект будущего получил жилой комплекс бизнес-класса, возводимый в сердце Киева — А136 Highlight Tower. Это идеальное место для тех, кто хочет быть в центре деловых и культурных событий столицы.

— А136 — один из самых амбициозных проектов группы компаний DIM. Даже сейчас, когда он строится, уже можно делать выводы о его будущем величии во всех смыслах. Жить в А136 Highlight Tower — это иметь новые возможности, которые дарит пространство вокруг. Уверен, что вскоре, когда проект будет завершен, он займет одну из ключевых позиций на карте столицы, — комментирует Андрей Насиковский.



Напомним, что Ibuild — это главная строительная премия Украины, которая призвана отметить лучших на рынке и способствовать развитию отрасли. Ее ежегодно вручают компаниям, которые на протяжении длительного времени стабильно и эффективно работают на строительном рынке и зарекомендовали себя как надежные девелоперы.

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