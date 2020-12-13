Украина последовательно придерживается международных климатических соглашений и намерена усилить свое участие в глобальной борьбе с изменением климата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Международном саммите климатических амбиций, который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

— Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели.

Зеленский также добавил, что Украина стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом.

По словам главы государства, Украина намерена сократить выбросы парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики в диапазоне от 36% до 42%.

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Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

Международный саммит климатических амбиций 2020 посвящен пятой годовщине Парижскому климатическому соглашению и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Великобритании в ноябре 2021 года.

В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видео-обращения с изложением новых и амбициозных обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.