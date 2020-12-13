Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій, який відбувся 12 грудня в онлайн-форматі.

– Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі.

Зеленський також додав, що Україна прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом.

За словами глави держави, Україна має намір скоротити викиди парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки в діапазоні від 36% до 42%.

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Крім того, Зеленський наголосив, що наразі триває процес перегляду Енергетичної стратегії України, яка передбачає розвиток відновлюваної енергетики, поступову заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.

Міжнародний саміт кліматичних амбіцій 2020 присвячений п’ятій річниці Паризької кліматичної угоди та підготовці до наступної кліматичної Конференції ООН зі зміни клімату, яка відбудеться у Великій Британії у листопаді 2021 року.

Цьогоріч у заході взяли участь понад 70 глав держав та урядів, які записали короткі відео-звернення з викладенням нових та амбіційних зобов’язань своїх держав за Паризькою кліматичною угодою.