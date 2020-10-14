Только за последние 50 лет произошло 11 тыс. стихийных бедствий, связанных с погодой и изменением климата. В результате погибли 2 млн человек, а убытки составили $3,6 трлн.

Об этом говорится в новом отчете Всемирной метеорологической организации при ООН о состоянии климатического обслуживания.

По данным экспертов, в то время как среднее количество смертей, зарегистрированных для каждого бедствия, снизилось на треть за этот период, количество зарегистрированных бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери увеличились в семь.

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– В 2018 году во всем мире около 108 млн человек нуждались в помощи международной гуманитарной системы в результате штормов, наводнений, засух и лесных пожаров. По оценкам, к 2030 году это число может увеличиться почти на 50% при затратах около $20 млрд в год, – прогнозируют в ООН.

Климат в Украине

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что погода в Украине переживает значительные изменения.

Он отметил, что сейчас во всех странах наблюдают изменения климата, среднегодовая температура воздуха в сезонах повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших.

По его словам, южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому или греческому климату. То есть заметно повышается температура и уменьшается эффективность осадков за счет их испарения.

Источник: ООН