Большое строительство поможет украинской экономике выйти из кризиса

Национальная программа Большое строительство оказывает значительный положительный эффект на украинскую экономику.

Об этом говорится в материале Delo.ua. Согласно исследованию Ukraine Economic Outlook, именно Большое строительство помогло предотвратить значительное падение экономических показателей в 2020 году.

— И хотя авторы Большого строительства не планировали делать эту программу частью антикризисной программы Украины (никто не знал тогда о коронавирусе), она ею стала, — пишет издание, добавляя, что программа помогла избежать большого падения национального ВВП. Мы оценили роль Большого строительства в смягчении спада реального ВВП Украины по кварталам. Инфраструктурные проекты сохраняли от 2,5% ВВП во втором квартале до 5,1% и 7,3% в третьем и четвертом соответственно, — отмечается в исследовании.

При этом программа также создает основу для дальнейшего роста экономики. В такие кризисные годы, как этот, многие страны восстанавливают экономику с помощью вливаний в инфраструктурные объекты.

— Еще в период предыдущего мирового кризиса 2008-2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса, — подчеркивается в исследовании.

Продолжение работы над государственной инфраструктурой станет фактором повышения ВВП на душу населения среди экономически активных украинцев, отмечают эксперты. На $1 млрд инвестиций в инфраструктуру приходится $670 на душу населения.

За этот год Украина также поднялась на 20 позиций в общемировом рейтинге качества дорог. Статистика свидетельствует, что рост на один пункт уже дает прирост $1 611 ВВП на душу населения.

— При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020 год будет сохраняться аналогичный период. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста, — заявляют экономисты.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя стоимость строительства 1 км дорог в 2019 году составляла 25,1 млн грн, а в 2020-м она снизилась до 20,6 млн грн без потери качества.