Велике будівництво допоможе українській економіці вийти з кризи

Національна програма Велике будівництво має значний позитивний ефект для української економіки.

Про це йдеться в матеріалі Delo.ua. Згідно з дослідженням Ukraine Economic Outlook, саме Велике будівництво допомогло запобігти значному падінню економічних показників в 2020 році.

— І хоча автори Великого будівництва не планували робити цю програму частиною антикризової програми України (ніхто не знав тоді про коронавірус), вона нею стала, – пише видання, додаючи, що програма допомогла уникнути великого падіння національного ВВП. — Ми оцінили роль Великого будівництва в пом’якшенні спаду реального ВВП України по кварталах. Інфраструктурні проекти зберігали від 2,5% ВВП у другому кварталі до 5,1% і 7,3% в третьому і четвертому відповідно, – наголошується в дослідженні.

Водночас програма також створює основу для подальшого зростання економіки. У такі кризові роки, як цей, багато країн відновлюють економіку за допомогою вливань в інфраструктурні об’єкти.

— Ще в період попередньої світової кризи 2008-2009 років більшість країн використовували саме інфраструктурні проекти з найбільш високим мультиплікатором витрат як основний інструмент стимулювання внутрішнього попиту, – підкреслюється в дослідженні.

Продовження роботи над державною інфраструктурою стане фактором підвищення ВВП на душу населення серед економічно активних українців, відзначають експерти. На $1 млрд інвестицій в інфраструктуру припадає $670 на душу населення.

За цей рік Україна також піднялася на 20 позицій в загальносвітовому рейтингу якості доріг. Статистика свідчить, що зростання на один пункт уже дає приріст $1 611 ВВП на душу населення.

— За середнього життєвого циклу дорожньої інфраструктури в 10-15 років позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020 рік буде зберігатися протягом аналогічного періоду. Що є тим самим довгостроковим компенсатором нарощування антикризових держвидатків і стимулом економічного зростання, – заявляють економісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня вартість будівництва 1 км доріг у 2019 році становила 25,1 млн грн, а у 2020-му вона знизилася до 20,6 млн грн без втрати якості.