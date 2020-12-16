Верховная Рада 16 декабря приняла постановление празднования памятных дат и юбилеев в 2021 году.

За проголосовало 238 депутатов.

Проект постановления №4478 предусматривает урегулирование проведения торжественно отмечено памятным датам, юбилеям и мемориальных мероприятий, которые играют важную роль в сохранении исторической памяти Украины.

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Документ со списком памятных дат и юбилеев 2021 разделен на четыре раздела:

Юбилеи выдающихся дат. Юбилеи известных личностей. Дни памяти. Мировые события.

Первые два раздела посвящены локальной истории Украины. Речь идет о праздновании таких дат, как первое упоминание о городе, важная в истории края битва, основания важного предприятия или учебного заведения, дни рождения выдающихся украинский и тому подобное.

Дни памяти в 2021 году будет посвящен годовщине голода в Украине в 1921-1923 годах и 1946-1947 годах, а также 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру — одной из самых трагических страниц Холокоста.

Среди мировых событий в 2021 году — 75 лет со дня создания Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Принятым постановлением народные депутаты рекомендуют Кабмину создать организационный комитет, который разработает и утвердит планы празднования всех памятных дат. Отдельно говорится о решении вопроса по их финансовому обеспечению.

Сколько средств будет потрачено из государственного бюджета на выполнение этого пункта постановления, пока неизвестно.

Календарь государственных праздников на 2021 год

Кроме памятных дат, календарь государственных праздников 2021 предлагает много интересных праздников, многие из которых будут сопровождаться официальными выходными.

Начнется 202 из новогодних и рождественских праздников.

Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.