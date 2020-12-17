Прокуратура требует ареста для Стерненко

Для подозреваемого в умышленном убийстве Сергея Стерненка могут изменить меру пресечения на арест.

Документ с соответствующим ходатайством активист обнародовал на своем Facebook.

По мнению Сергея Стерненка, арест и содержание в СИЗО является “четким указанием” руководства Офиса генерального прокурора.

— Получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде … содержание под стражей. Домашний арест у меня закончился еще почти три недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни. У них четкое указание закрыть меня в СИЗО, — отметил он.

Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненка под круглосуточный домашний арест. Позже меру пресечения изменили на ночной домашний арест.

Следующее судебное заседание по делу Стерненка состоится 18 декабря в Приморском суде Одессы в 12:00.

Дело Сергея Стерненка

В мая 2018 года на Сергея Стерненка было совершено нападение, который он успел записать на камеру во время онлайн-трансляции.

На активиста набросились двое мужчин, после чего он получил серьезный ушиб головы и повредил руку.

Один из нападавших не успел убежать и погиб в результате ножевого ранения в живот.

Во время нанесения ножевых ударов нападающему Стерненко оставался в прямом эфире.

Активист утверждает, что действовал в рамках права на самозащиту, однако результаты экспертизы, которые появились в доступе некоторых политиков и общественных деятелей, доказывают, что активист гнался за своим нападающим, когда тот уже не угрожал его жизни.