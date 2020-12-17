Прокуратура вимагає арешту для Стерненка

Для підозрюваного в умисному вбивстві Сергія Стерненка можуть змінити запобіжний захід на арешт.

Документ з відповідним клопотанням активіст оприлюднив на своєму Facebook.

На думку Сергія Стерненка, арешт та утримання в СІЗО є “чіткою вказівкою” керівництва Офісу генерального прокурора.

– Отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді… тримання під вартою. Домашній арешт у мене закінчився ще майже три тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя. У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО, — зазначив він.

Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив запобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт.

Наступне судове засідання у справі Стерненка відбудеться 18 грудня в Приморському суді Одеси о 12:00.

Справа Сергія Стерненка

У травні 2018 року на Сергія Стерненка було скоєно напад, який він встиг записати на камеру під час онлайн-трансляції.

На активіста накинулося двоє чоловіків, після чого він отримав серйозний забій голови та пошкодив руку.

Один із нападників не встиг втекти і загинув внаслідок ножового поранення у живіт.

Під час нанесення ножових ударів нападнику Стерненко залишався у прямому ефірі.

Активіст запевняє, що діяв у рамках права на самозахист, однак результати експертизи, які з’явилися у доступі деяких політиків та громадських діячів, доводять, що активіст гнався за своїм нападником, коли той вже не загрожував його життю.