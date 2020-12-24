Самокат, газонокосилка и микроволновка: что в киевском метро теряют пассажиры

В киевском метрополитене сотрудники часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы. Лишь за 2020 год в метро обнаружили более 180 потерянных вещей.

Об этом рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

Читайте: В Киевском метро 4G запустили на 45 станциях (КАРТА)

— По статистике, на количество потерянного влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается по потерянным треть владельцев, — рассказала Макогон.

Список потерянных вещей в метро:

Ценные:

электронный фитнес-браслет;

электронная книга;

телефон;

ноутбук.

Бытовые:

газонокосилка;

микроволновая печь;

гладильная доска;

надувной матрас.

Топ-5 утраченного в 2020 году:

самокат

платье

телефоны

чемоданы

детские рюкзаки

Потерянные вещи можно забрать в Бюро находок, которое находится на станции Нивки.

В Киеве откроют две станции метро