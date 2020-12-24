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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Самокат, газонокосилка и микроволновка: что в киевском метро теряют пассажиры

В киевском метрополитене сотрудники часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы. Лишь за 2020 год в метро обнаружили более 180 потерянных вещей.

Об этом рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

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— По статистике, на количество потерянного влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается по потерянным треть владельцев, — рассказала Макогон.

Список потерянных вещей в метро:

Ценные:

  • электронный фитнес-браслет;
  • электронная книга;
  • телефон;
  • ноутбук.

Бытовые:

  • газонокосилка;
  • микроволновая печь;
  • гладильная доска;
  • надувной матрас.

Топ-5 утраченного в 2020 году:

  • самокат
  • платье
  • телефоны
  • чемоданы
  • детские рюкзаки

Потерянные вещи можно забрать в Бюро находок, которое находится на станции Нивки.

Самокат, газонокосилка и микроволновка: что в киевском метро теряют пассажиры

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Фото: Depositphotos

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