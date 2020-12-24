Самокат, газонокосилка и микроволновка: что в киевском метро теряют пассажиры

В киевском метрополитене сотрудники часто находят потерянные пассажирами вещи и предметы. Лишь за 2020 год в метро обнаружили более 180 потерянных вещей.
Об этом рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.
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— По статистике, на количество потерянного влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается по потерянным треть владельцев, — рассказала Макогон.
Список потерянных вещей в метро:
Ценные:
- электронный фитнес-браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук.
Бытовые:
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас.
Топ-5 утраченного в 2020 году:
- самокат
- платье
- телефоны
- чемоданы
- детские рюкзаки
Потерянные вещи можно забрать в Бюро находок, которое находится на станции Нивки.
В Киеве откроют две станции метро
До конца 2021 года власти Киева планируют открыть две новых станции метрополитена.
Станции должны заработать на Сырецко-Печерской (зеленой) линии столичного метро.